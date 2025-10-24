Danilo Ikodinović nije došao na Natašinu promociju, ovo je razlog

Promocija novog albuma Nataše Bekvalac, održana pre nekoliko dana, i dalje privlači veliku medijsku pažnju. Na zabavi koju je pevačica organizovala okupile su se brojne kolege, prijatelji, a pre svega oni koje najviše voli: sestre,majka, ćerke, najbliži članovi porodice.
Uprkos tome što su već godinama razvedeni, mnogi su očekivali da se na promociji pojavi i Natašin bivši muž Danilo Ikodinović.
To i ne treba da čudi ako se ima u vidu da je, gostujući kod Ognjena Amidžića u emisiji, na pitanje – kada bi morala da izabere jednog bivšeg supruga kojem bi se vratila da mora, ko bi to bio, odgovorila: Danilo.
Na ovo nije ostala imuna Maja Ognjenović, do skoro supruga Danila Ikodinovića, koja je imala zanimljivu reakciju na mrežama. “Televisia presenta”, poručila je u šali.
Želja Nataše Bekvalac bila je da upiše OVAJ fakultet - To je bila prekretnica u mom životu
Uoči nastupa koji je Nataša Bekvalac imala dva dana nakon promocije, novinari su je zamolili da prokomentariše to što je ponovo povezuju sa prvim suprugom,sa kojim ima ćerku Hanu.
- Ne povezujemo se Danilo i ja poslednjih dana, povezujete nas vi, a to je ogromna razlika. Kad mi postavite pitanje i kad mi date neki ultimatum, a ja moram da odgovorim zato što je preglupo da kažem “jao, niko”, onda se to izvlači iz konteksta i stavlja u naslove i širi, tako dje to vaš problem, nije moj – izjavila je Nataša uz smeh, pa pojasnila:
- Danila nisam pozvala na promociju prvenstveno zato što znam da ne voli takvu vrstu događaja, ali ne bih imala ništa protiv i da je došao.
