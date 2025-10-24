Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Danilo Ikodinović nije došao na Natašinu promociju, ovo je razlog

Autor: | 24/10/2025

Promocija novog albuma Nataše Bekvalac, održana pre nekoliko dana, i dalje privlači veliku medijsku pažnju. Na zabavi koju je pevačica organizovala okupile su se brojne kolege, prijatelji, a pre svega oni koje najviše voli: sestre,majka, ćerke, najbliži članovi porodice.

Uprkos tome što su već godinama razvedeni, mnogi su očekivali da se na promociji pojavi i Natašin bivši muž Danilo Ikodinović.

To i ne treba da čudi ako se ima u vidu da je, gostujući kod Ognjena Amidžića u emisiji, na pitanje – kada bi morala da izabere jednog bivšeg supruga kojem bi se vratila da mora, ko bi to bio, odgovorila: Danilo.

Na ovo nije ostala imuna Maja Ognjenović, do skoro supruga Danila Ikodinovića, koja je imala zanimljivu reakciju na mrežama. “Televisia presenta”, poručila je u šali.

Uoči nastupa koji je Nataša Bekvalac imala dva dana nakon promocije, novinari su je zamolili da prokomentariše to što je ponovo povezuju sa prvim suprugom,sa kojim ima ćerku Hanu.

- Ne povezujemo se Danilo i ja poslednjih dana, povezujete nas vi, a to je ogromna razlika. Kad mi postavite pitanje i kad mi date neki ultimatum, a ja moram da odgovorim zato što je preglupo da kažem “jao, niko”, onda se to izvlači iz konteksta i stavlja u naslove i širi, tako dje to vaš problem, nije moj – izjavila je Nataša uz smeh, pa pojasnila:

- Danila nisam pozvala na promociju prvenstveno zato što znam da ne voli takvu vrstu događaja, ali ne bih imala ništa protiv i da je došao.

