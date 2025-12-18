Ko želi može da čestita: Bivša supruga Dženana Lončarevića ne krije ponos, dugo je čekala ovaj dan

Sin Dženana Lončarević iz prvog braka danas je završio fakultet. Lepe vesti podelila je njegova majka, Samira Lončarević, ne krijući sreću.

Ponosna majka – poručila je bivša supruga Dženana Lončarevića, u objavi na društvenim mrežama. Instagram screenshot/ samira_lo_15

Iako je Dženan u jednom od retkih intervjua u kojima je govorio o porodici istakao da njegova deca imaju dara za muziku, sin se ipak opredelio za drugu branšu.

Danas je diplomirao na Stomatološkom fakultetu.

Dženan Lončarević godinama unazad jedan je od najtraženijih pevača na našoj muzičkoj sceni.

Iako je poznat o po tome što ne voli da eksponra privatan život, nije tajna da iza sebe ima dugogodišnji brak u kojem je sa suprugom Samirom dobio dva sina.

Nakon razvoda, sa novom izabranicom Milicom, dobio je još dva dečaka. Boško Karanović

O tome zašto nikada ne govori o privatnom životu, muzička zvezda ima jasan stav:

- Zato što je privatan. Ljude zanima moja muzika i tako treba da ostane. Denis i Daris su moji sinovi, stariji. Imam još dvojicu. Denis ima apsolutni sluh, muzički je potkovan, zna svašta da svira. Daris je zavodnik. Jako sam ponosan na njih – istakao je, i ujedno otkrio pomalo neobična imena koje je izabrao za decu - kazao je Dženan, kome su se sinovi svojevremeno pridružili na sceni, na jednom od koncerata koje je održao u MTS dvorani.





