Živu si me ubio: Ovo je pesma koju je Nataša posvetila Koletu, tražio je to od nje

Juče je posle punih devet godina Nataša Bekvalac objavila novi album koji simbolično nosi naziv "Mama", na kom se nalazi 10 potpuno različitih pesama. Kako se najavljivalo, na albumu "Mama", našla se i pesma Nataše Bekvalac posvećena Miodragu Kostiću Koletu, njenoj najvećoj ljubavi, kako je to i sama sinoć istakla gostujući kod Ognjena Amidžića.
U pitanju je pesma "Patologija", koju potpisuje Dragan Brajović Braja.
Sve do poslednjeg dana Miodragovog života, Nataša i on bili su u kontaktu.
- Ja kao umetnik mislim da imam pravo na svoju vrstu izražavanja svojih emocija. Zato što je on to želeo. Da, on je to želeo. U jednoj od mojih poslednjih poseta njemu rekao je "Posveti mi pesmu" - iskreno je rekla Nataša i istakla da iako vezu posle raskida više nikada nisu obnovili, bili su u kontaktu i, kako je istakla sinoć gostujući kod Ognjena Amidžića, to je bila jednostavno "karmička veza".
- Kole i ja smo onda u jednom video pozivu okrenuli našeg zajedeničkog prijatelja Braju i rekli mu da bi mi voleli da on napiše pesmu. Braja mi se javio posle nekoliko dana i rekao mi da on to ne može. Međutim, prošlo je nekih sedam dana i on mi se ponovo javio i poslao "Patologiju".
Nataša je iskreno rekla i zašto onda ako su Kole i ona bili karmički povezani, ta veza nije opstala.
- Nisu sve karmičke veze dobre. Neke treba da se otkarmaju zbog lekcija koje treba da naučimo zajedno. Ja znam koju sam lekciju naučila i jako sam ponosna. I mogu da kažem da je on bio moja najveća ljubav. On je bio moj najveći učitelj, ali i moj najveći mučitelj - istakla je Nataša, priznavši da joj je prilično teško da priča o svetu tome.
Poslušajte i sami koliko je emotivna pesma Nateše bekvalac posvećena Miodragu Kostiću.
Da li sam te imala il' izdala
To nikad neću znati
Da li sam preživela
Da budem ta što tvoju senku prati
A samo si me pustio kroz prste kao pesak
Da te nema, da me nemaš
Živu si me ubio da zauvek me kao
Svoju gledaš, svoju gledaš
Svoju gledaš
Oh, koliko malih izdaja
Mali milion, više nikada
Oh, koliko dobrih godina
Dobrovoljna robija
Oh, koliko malih izdaja
Mali milion, više nikada
Oh, o da li je to ljubav
Ili patologija?
Kada ljubav pobediš, sve izgubiš
Tužna je to sloboda
Džaba kule, gradovi
Kad ne voliš kome je do života
A samo si me pustio kroz prste kao pesak
Da te nema, da me nemaš
Živu si me ubio da zauvek me kao
Svoju gledaš, svoju gledaš
Svoju gledaš
Oh, koliko malih izdaja
Mali milion, više nikada
Oh, koliko dobrih godina
Dobrovoljna robija
Oh, koliko malih izdaja
Mali milion, više nikada
O-oh, o da li je to ljubav
Ili patologija?
