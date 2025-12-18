Praznični dom Lene Kovačević kao iz bajke: Spoj luksuza i novogodišnjeg duha

Praznični dom Lene Kovačević je nešto najlepše što ćete videti danas

Lena Kovačević odrasla je u Beogradu, a nakon školovanja u inostranstvu vratila se u rodni grad, koji smatra svojim domom i gde je osnovala i svoju porodicu. Iako je obišla sve veće svetske metrolole i živela u Amsterdamu, gde je studirala džez na Muzičkom konzervatorijumu, Beograd je njen grad.

Pročitajte Omiljeni parfem Lene Kovačević odiše prefinjenošću i elegancijom

Dom Lene Kovačević njena je oaza mira. Kako je poznata da svoju privatnost vešto čuva od očiju javnosti, i to joj i te kako polazi za rukom. Ipak, zahvaljujući fotografijama koje s vremena na vreme podeli na društvenoj mreži Instagram, možemo da vidimo kako izgleda njen dom.

Naime, dom Lene Kovačević i Veljka Brčina sigurna je oaza ljubavi u kojoj bezbrižno odrastaju njihovi sinovi Vuk i Teodor koje je pevačica tek nedavno predstavila javnosti. Instagram @lenakovacevic_official

Enterijer je urađen u minimalističkom stilu, nema mnogo nameštaja, a ono što posebnu pažnju privlači jeste luksuzno mermerno kupatilo.

U vreme praznika dom Lene Kovačević pretvara se u pravu bajku, a pevačica se trudi da svake godine ima drugačiju dekoraciju.

Pogledajte i kakvu...

Pogledajte galeriju Dom Lene Kovačević





