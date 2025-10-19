Koja je starija i to 4 godine? Nataša ili Maja?

Pre samo nekoliko dana Nataša Bekvalac objavila je svoj album "Mama", ali i proslavila 45. rođendan. Nata je u krugu najmilijih sve do kasno u noć slavila ulazak u još jednu godinu života, koja je sudeći po njenom početku, krenula nikad bolje.

Pesme sa novog albuma prve su u trendingu, poslebno naslovna numera, kao i prelepa balada posvećena Miodragu Kostiću Koletu. Hana je stigla u Beograd, ove ćerke su uz nju, šta više za poželeti? printscreen youtube

Ipak, kako u svakom mirnom moru naiđe i po koji talas, podigla se mala bura oko Natašinog gostovanja kod Ognjena Amidžića gde je ispričala da je svom bivšem suprugu Danilu Ikodinoviću, nakon što se treći put razveo, poslala šaljivu sms poruku. Na pitanje voditelja kog bivšeg je najviše povredila, pevačica je odgovorila:

- Sve te povrede su mi kao moje pesme, kao moja deca i sve su mi drage. Ali šalu na stranu, i zbog toga mi je žao, mislim da sam svog drugog supruga povredila najvše - Ljubu. Jesam mu rekla, ali rekao mi je: "Okej".

Kada bi morala da izabere jednog bivšeg supruga kojem bi se vratila da mora, odgovorila je kao iz topa:

- Danilu bih se vratila.

Antonio Ahel ATA Images

Na ovo nije ostala imuna Maja Ognjenović, do skoro supruga Dače Ikodinovića, koja je imala zanimljivu reakciju na mrežama. Na Majinom storiju je osvanula svima dobro poznata šala: "Televisa presenta". A već sutradan je obrisala svoj Instagram profil.

Nataša je na sve to imala jasan komentar:.

- To uopšte nema veze sa mnom - kratko je poručila muzička zvezda sa blagim osmehom na licu i na taj način, po mišljenju mnogih, "prebacila lopticu" na teren bivšeg supruga, koji je od nje stariji pune četiri godine. Međutim, malo je poznato da je Nataša starija od Maje. Dok je Nataša rođena 1980. godine, uspešna odbojkašica rođena je u znaku Lava 6. avgusta 1984. godine. Dakle, Nataša je od Maje starija pune četiri godine.





