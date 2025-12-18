Znate li koliko godina ima Viki Miljković? Danas joj je rođendan, a slavlje je duplo

Rođendan Viki Miljković je danas
Viki Miljković rođena je na današnji dan u Nišu, gde je pohađala osnovnu i srednju školu. Potom je završila i Muzičku akademiju u Prištini, a zatim odlučila da krene estradnim putem. Iako roditelji nisu podržavali ćerkinu želju da se bavi pevanjem, Viki je 1992. godine snimila album. Od tada do danas gradi uspešnu karijeru.
Viki Miljković na svet je stigla 1974. godine, pa na današnji na dan obeležava 51. rođendan.
Tim povodom, na adresu folk pevačice stigli su brojni buketi predivnog cveća, ali i rođendanske čestitke.
Tim povodom, na adresu folk pevačice stigli su brojni buketi predivnog cveća, ali i rođendanske čestitke.
Rođendan joj je javno čestitao i mladi pevač Nermin Handžić koji se pevačici zahvalio na svemu što su ona i njen suprug učinili za njega.
- Srećan rođendan ovoj predivnoj ženi. Da ste živi i zdravi sto godina i uvek tako veseli - napisao je Nermin uz fotografiju.
Pevačica je rođendan dočekala u Istanbulu, u društvu supruga Dragana Taškovića Tašketa, a danas je doputovala u Beograd gde će nastaviti sa slavlje.
S obzirom na to da Viki Miljković kao krsnu slavu obeležava Svetog Nikolu, slavlje u njenom domu trajaće dva dana zaredom. Sa supugom Draganom i sinom Andrejem sutra će, kao i ranijih godina, u svom domu dočekati porodicu i najbliže prijatelje.
