Ćerka Milana iz "Žikine dinastije" udata je za našeg poznatog glumca: Decenijama su u braku, imaju dvoje dece i retko se pojavljuju zajedno

Ćerka Milana iz Žikine dinastije supruga je našeg poznatog glumca

Nedavno održana premijera filma “Povratak Žikine dinastije” podsetila je na dobro poznate junake tog serijala. Među njima su, na prvom mestu, prijatelji Žika i Milan koje su igrali Gidra Bojanić i Marko Todorović. youtube printscreen

Televizijski gledaoci Marka pamte ponajviše kao strogog oca jedinice Marije, koja ne želi da čuje ni za jednog drugog dečka osim za Bobu Pavlovića.

U privatnom životu bio je otac Svetlane Lane, kojoj je životna ljubav glumac Zoran Cvijanović.

Ni otac, a ni suprug, nisu podstakli Lanu da upiše glumu, ali je ona ostala u branši. Kao diplomirani kostimograf radila je brojne televizijske projekte i pozorišne predstave, a sa Zoranom je sarađivala samo jednom, u komadu „Nebeski odred”.

Angažovana je i kao predavač na Fakultetu primenjenih umetnosti.

Zoran i Lana imaju dvoje dece, ćerku i sina.

Ćerka Milena već godinama živi u Los Anđelesu. Udata je za fitnes instruktora Patrika Kraulija, sa kojim je dobila ćerku.





