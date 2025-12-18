Poslednji mlad Mesec u 2025. stiže 20. decembra: Sreća će pokucati na vrata ovim horoskopskim znakovima

Mlad Mesec će 20. dcembra biti u znaku Strelca i za određene horoskopske znakove označava početak razdoblja obnove i osnaženja. Poslednji mlad Mesec za mnoge će označiti trenutak u kojem će se zaustaviti i osmotriti koliko su se promenili tokom godine, kao šta ne žele poneti sa sobom u 2026. Shutterstock_Ground Picture, PeopleImages.com - Yuri A

Naglasak je na rasterećenju, zatvaranju teških poglavlja i tihoj pripremi za nešto kvalitetnije.

Svi horoskopski znakovi osećaju da se kraj godine ne svodi samo na kalendar, već na emotivni završetak jedne faze. Ipak, za pet znakova ovaj mlad Mesec posebno naglašava olakšanje.

Bik

Bikovi su ove godine često imali utisak da im se tlo pod nogama pomera, i to baš tamo gde je inače najstabilnije: sigurnost, novac, odnosi koji su se činili “zauvek”, rutina na koju su navikli. Umor se skupljao polako, bez drastičnih scena, sli stalno ih je pratila neka briga.

Mlad Mesec donosi fazu u kojoj ponovo grade siguran unutrašnji prostor. Počinju jasnije razlikovati šta je zaista važno, a gde su godinama radili iste stvari samo zato što su poznate. Manje će im biti važno šta će drugi misliti, a više da mirno spavaju.

Na emotivnom planu napetost popušta. Možda još uvek postoje teme koje treba razrešiti, ali više se neće lomiti oko svake sitnice. Slobodni Bikovi više ne pristaju na poluodnose – ili postoji osećaj poverenja i poštovanja ili ih to ne zanima.

Na polju finansija kreće mirna faza.

Lav

Lav je u 2025. često bio oslonac za druge. Davao je vreme, energiju, podršku, neretko stavljajući svoje potrebe sa strane. Iako su spolja delovali stabilno, iznutra su postojali trenuci sumnje, razočaanja i osećaja da niko zapravo ne vidi koliko daju

Nakon ovog mladog Meseca vraća se njihov prirodni ritam. Pojačava se vitalnost, lakše se bude i to sa idejom da dan ima smisla. Javlja se volja za planiranjem, kreativnim projektima, pa i zabavom koju su potisnuli.

Lavovima koji su u vezi razgovori će krenuti prirodnije, spremni su priznati kako se zaista osećaju. Slobodnim predstavnicima ovog zna privlačnost raste zato što su opušteniji. Ne pokušavaju ostaviti utisak, nego se pojavljuju onakvi kakvi jesu.

Na profesionalnom planu otvaraju se nove prilike za saradnju. Lavovi će moći da pokažu ono što najbolje znaju i vole da rade.

Škorpija

Mnogim Škorpijama je 2025. godina izgledala kao niz situacija koje su otvarale stare rane, podsećale na izdaje, prekide poverenja... Često su imali utisak da su emocionalno na “radnom mestu” 24 sata dnevno – i kad spolja sve izgleda stabilno, iznutra ih je nešto “kopkalo”.

Nakon ovog mladog Meseca počinje se menjati način na koji Škorpija doživljava sebe. To se ne događa spektakularno, nego kroz tihe pomake, a određeni odnosi prestaju biti centar njihovog emotivnog svemira.

U odnosima se smanjuje potreba za kontrolom i dokazivanjem. Bilo da su u vezi ili solo Škorpijama postaj jasno da intenzitet ne mora značiti damu. Više ih ne privlače situacije u kojima stalno moraju “čitati između redova”, nego one u kojima znaju na čemu su.

Na poslu i u finansijama intuicija im radi tiho, ali precizno. Brže prepoznju gde se troše i gde ih ljudi ne poštuju. Posebno odustaju od svega što je građeno na strahu i kompromisima, a okreću se onome što je praktično i što ima smisla.

Strelac

Ovaj mlad Mesec posebno je jak za Strelčeve jer se odvija u njihovom znaku i donosi početak ličnog ciklusa koji se proteže duboko u 2026.

Cele godine bilo je puno ideja, želja, planova, ali i razdoblja raspršenosti, odgađanja ili lutanja između više opcija. Sada dolazi trenutak u kojem više ne mogu ignorisati pitanje: Šta zaista želim u sledećih godinu dana?

Na ličnom planu to može značiti promenu fokusa, više ulaganja u ono što istinski otvara njihove vidike. Neki Strelčevi menjaju pristup poslu, studijama, selidbi, putovanjima ili obrazovanju. Drugi prave rezove u odnosimma koji se ne uklapaju u njihove planove. Poenta nije da se radikalno preuredi život, nego da prestanu trošiti energiju na ono što ne nose stvarnu vrednost.

U ljubavi e otvaranja pitanje slobode i iskrenosti. Strelčevi koji su u vezi mogu sada jasnije razgovarati o zajedničkim ciljevima i planovima. Oni koji su solo sve manje pristaju na odnose u kojjima nema rasta ili poštovanja. Privlačiće ih ljudi sa kojima mogu deliti viziju, učenje, putovanje, smisao.

Ovaj mlad Mesec za vas je poziv da se vrate ulozi onoga ko bira smer i donosi hrabru odluku.

Jarac

Jarčevi su 2025. proveli pod motom “moram izgurati”. Odgovornosti je bilo prviše, a prostora za odmor premalo. Navikli su biti oslonac, ali ove godne to je često prelazilo u teret koji niko ne može nosti dugoročno bez posledica. Mnogi su osećali da je privatni život u drugom planu.

Ovaj mlad Mesec smanjuje osećaj da je sve samo na jednoj osobi. Neke situacije se same od sebi počinju dovoditi u red. Problemi se rešavaju s manje natezanja, ljudi iz okruženja preuzimaju deo obaveza.

U odnosima se vraća toplina, ali ne kroz velike gestove, već kroz sitne znake podrške. Na poslu i u sferi finansija pojavljuje se jasniji smer. Određene brige oko novca ili posla dobijaju rešenje. To ne znači da sve postaj savršeno, ali prestaje osećaj da se stalno “gasi požar” koji će se ionako rasplamsati.

Izvor: ATMA





