Dača Ikodinović o udesu, crkvi i ženama: Natašin i moj brak raspadao se i pre nesreće, Maja mi je unela sigurnost

Ispovest Dače Ikodinovića

Proslavljeni vaterpolista Danilo Ikodinović otvoreno je progovorio o teškom detinjstvu, braku, pa onda i razvodu od pevačice Nataše Bekvalac, sa kojom ima ćerku Hanu, i teškom udesu koji je doživeo pre 15 godina, kada je bio na ivici smrti.

‒ Jedna moja ćerka, Andrea, ima dvadeset godina. Sa obe ćerke sam u odličnim odnosima iako ne živim sa njihovim majkama. Andrea je imala nepunih sedam godina kad sam doživeo udes, a Hana samo godinu dana. Seo sam pijan na motor. Imao sam 1,70 promila alkohola u krvi. Hteo sam malo da se opustim, pred prvenstvo, Malaga je bila u pitanju. Ne znam kako bih živeo sa tim da sam, daleko bilo, nekog ubio. Sebi sam sve uradio. Preticao sam celu kolonu, kad sam pao sa motora, takva kiša je krenula da pada... Na sudu sam rekao da je sva krivica moja. Nisam kočio, trag kočenja je bio minimalan. Policajac koji je vršio uviđaj posle mi je jednom prišao u nekom lokalu i rekao da je to bio on i da sam leteo 86 metara, to je, čoveče, fudbalski teren. Hitna pomoć je došla za 15 minuta. Doktori nisu znali kako sam ostao živ. Bio sam u nikad boljoj formi fizički, to me je spaslo. Istina je da su se doktori oko mene malo više potrudili, antibiotik je hitno dobavljen iz inostranstva, tadašnji predsednik se zauzeo za to, to je istina ‒ rekao je Ikodinović za K1.

‒ Moja žena je veliki vernik. Svake nedelje ide u crkvu, roditelji su joj takvi, ti nisi svestan... Bitne stvari su mi se sve dešavale na praznike. Nekad sam negodovao što me bude u nedelju da idemo u crkvu, to mi je bio jedini slobodan dan, a sad je drugačije. Neke stvari se ne dešavaju tek tako. Kad sam se probudio posle udesa, ruka mi je bila onako gore skroz. Odmah sam pitao da li je još neko stradao. To se obično ne dešava. Budim se u šok-sobi. Dve garniture ljudi je umrlo, ja sam ostao. Bili su u kesi, kad umru, to tako ide, rajsferšlus ovoliki... Zakonski moraju da budu tu u kesi dok ih ne odnesu. Govorio sam sebi dok sam to gledao: „Majmune, šta si sebi dozvolio“. A ne mogu ništa da kažem, samo gledam... Bile su mi oštećene glasne žice, nisam mogao da pričam. Doktori su mi prvo spasavali život, pa ruku. Rebra su mi bila slomljena, sav sam u ožiljcima. Prikleštio sam bio živce u vratu, nisam mogao da se pomeram. Odmah sam bio svestan da od šake nema ništa. Odmah su mu rekli da je to nemoguća misija. Krenuo sam posle toga gotovo od nule. Šta ja znam da radim u tom momentu sem da igram vaterpolo? Ništa ‒ istakao je Ikodinović.

‒ Trebalo je dosta vremena da se sve raščisti. Bio je razvod braka, nesreća nije mnogo uticala na razvod. To se već raspadalo sa Natašom... Desilo bi se svakako. Novi Sad nikad nije bio moja sredina, to nije moj grad. Tamo sam dolazio i odlazio, bio sam na toj relaciji... Težio sam da se vratim kući u Beograd. Bilo mi je teško zbog svega što je bilo u medijima. Osetio sam olakšanje posle razvoda, kao da sam sa sebe, sa leđa, skinuo neki ranac. Sa Majom sam krenuo posle otvaranja kafane, mnogo je uticala na mene. Smirivala me je, ja sam se kidao oko svega sa biznisom. Unela mi je sigurnost. Upoznali smo se u kafani. I kad sam stao sa kafanom, ona mi je govorila: „Hej, rešićemo sve“. Shvatam sve što ona proživljava, sportista je, sportski parovi uvek dobro funkcionišu. Ljubav pobeđuje sve na svetu. Ona ima brata, sestru, majku i oca, volim kako se svi oni međusobno vole, volim da ih gledam zajedno ‒ rekao je u emisiji Milana Kalinića.

‒ Ja sam proživeo svašta. Sad sam preuzeo ulogu „žene sportiste“, ništa mi nije teško, sve radim po kući. Zbog korone sam zatvorio kafanu, ali neću to ponovo počinjati. Završio sam sa ugostiteljstvom. Treniram, sad je sve drugačije. U kafani se pilo, u dimu si non-stop, regenerisao sam se otkako sam prekinuo rad sa lokalom ‒ zaključio je Ikodinović.