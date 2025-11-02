Grli je, ljubi i ne da nikome... I posle 18 godina ovaj Dačin i Natašin snimak izmami suze i buru emocija

Ljubavna priča Nataše Bekvalac i Danila Ikodinovića i posle 14 godina od definitivnog kraja i dalje je jedna od onih koje izazivaju pregršt emocija. Bili su definitivno najlepši par na našoj javnoj sceni. Uspešni, mladi, prelepi i zaljubljeni. Mnogi i dalje veruju da će se ljubav ponovo rasplamsati i da ćemo ih kad tad videti zajedno.
Nataša i Danilo venčali su se 2006. godine u crkvi u Sremskim Karlovcima, a glamurozno venčanje organizovano je u hotelu „Park“ u pevačicinom rodnom Novom Sadu. Ona je tada nosila Valentino venčanicu od 20.000 evra, a potom se presvukla u drugu haljinu. Nataša je već bila velika muzička zvezda, dok je Danilo bio jedan od naših najuspešnijih sportista, osvajač Olimpijske medalje i evropski prvak, pa je očekivano postojalo veliko interesovanje javnosti za njihovu ljubav.
Ljubavna priča Nataše Bekvalac i Danila Ikodinovića imala je tužan kraj
Ubrzo posle glamuroznog venčanja na svet je došla njihova ćerka Hana, a sve oko njih delovalo je bajkovito. Međutim, ta početna sreća ih je ubrzo napustila, ali su zajedno prebrodili jedan od najtežih trenutaka u Danilovom životu – tešku saobraćajnu nezgodu zbog koje je dva meseca proveo u komi.
Naime, Danilo je pao je sa motora na putu Zrenjanin – Novi Sad, nekoliko dana pre odlaska na Evropsko prvenstvo u Malagi. Ikodinović nije krio da je on bio krivac za sudar, kao i da je pravo čudo da je preživeo.
- Seo sam pijan na motor. Imao sam 1,70 promila alkohola u krvi. Hteo sam malo da se opustim, pred prvenstvo, Malaga je bila u pitanju. Ne znam kako bih živeo sa tim da sam, daleko bilo, nekog ubio. Sebi sam sve uradio. Preticao sam celu kolonu, kad sam pao sa motora takva kiša je krenula da pada… Na sudu sam rekao da je sva krivica moja. Nisam ni kočio, trag kočenja je bio minimalan. Policajac koji je vršio uviđaj mi je jednom prišao u nekom lokalu posle i rekao mi da je to bio on i da sam leteo 86 metara, to je, čoveče, fudbalski teren. Hitna pomoć je došla za 15 minuta. Doktori nisu znali kako sam ostao živ. Bio sam u nikad boljoj formi fizički, to me je spaslo. Istina je da su se doktori oko mene malo više potrudili, antibiotik je doveden hitno iz inostranstva, tadašnji predsednik se zauzeo za to, to je istina - ispričao je Ikodinović pre nekoliko godina.
Jednom prilikom i Nataša je govorila o svom prvom braku.
- Naša ljubav je definitivno bila velika i nismo se razveli zato što su se ugasile emocije, već zato što više nismo mogli da živimo zajedno. Nažalost, Danilo i ja smo se upisali u red onih velikih ljubavi koje su se završile tužno. Postali smo još jedan od živih dokaza da prave ljubavi ne traju večno. Naš odnos se danas zasniva samo na onome što je najvrednije u ljudskom životu, a to je dete - ispričala je Nataša Bekvalac.
Ali i posle toliko godina snimak koji je pušten Nataši Bekvalac, u jeku razvoda, kod Ognjena Amidžića u emisiji "Amidži šou" i dalje izaziva buru emocija. Nataša se tada vidno slomila gledajući kadrove svog i Dačinog venčanja, kada je njena sreća bila nikad veća i kada je sve izgledalo da će trajati "dok nas smrt ne rastavi". Nažalost, život je za njih imao drugačiji scenario.
Pogledajte i sami, i pokušajte da ne zaplačete...
