Milan Popović: Podneo sam krivičnu prijavu protiv Severine, brižna majka više od pola termina uopšte nije iskoristila sa detetom

Ispovest Milana Popovića o borbi za sina Aleksandra...

Punih dvadeset meseci Milan Popović i Severina vode bitku za starateljstvo nad sinom Aleksandrom, koji živi sa ocem. Pevačica je nedavno na svom profilu na Instagramu poslala javnostu veoma potresnu poruku, a sada je njen bivši emotivni partner odlučio da progovori. Milan je u intervjuu za Srpski Telegraf izjavio da se na taj korak odlučio zbog niza neistinitih izjava o samom postupku, koje su u javnost plasirali pevačica i njen advokatski tim. Naime, nakon ročišta u Županijskom sudu u Splitu u javnosti se pojavila informacija da se dete izjasnilo da želi da živi s majkom.

- Nakon ročišta punomoćnik Severine Kojić se obratio medijima i, iako je postupak tajan za javnost, selektivno izneo tok postupka, te izjavio da se dete izjasnilo da želi da živi sa majkom. Prema mišljenju struke, deca razvedenih roditelja se u skoro 100 posto slučajeva izjašnjavaju da žele da žive sa tatom i mamom. Da tata i mama budu ponovo zajedno. Bilo koja drugačija izjava deteta je suspektna na manipulaciju detetom od jednog od roditelja. Osoba koja je saslušavala dete to je uradila bez naloga suda ili bilo kog drugog stručnog tela, naprotiv, stručna tela su je upozorila da je to štetno za dete. Izveštaj je donela na samo ročište, što se obično radi kada ne želite da date priliku drugoj strani da se izjasni na taj izveštaj i sve što je napisano u izveštaju je prilagođeno tome da se pogoduje majci deteta. Ista ta osoba se ogradila od svog izveštaja time što je rekla da ne može da garantuje da je ova izjava deteta autentična. Ova osoba će, nadam se uskoro, isto biti procesuirana pošto je ovo što je uradila isto kazneno delo. Takođe smatram da bi ta izjava bila odbačena, kao neprihvatljiva kao dokaz, s obzirom na to da je dete u konfliktu lojalnosti, da su veštaci imali prilike da se izjasne na ovu izjavu - objasnio je Popović.

Spominje se da se veštaci, što nije uobičajeno, nisu pojavili na sudu. Da li ćete insistirati vi, kao i vaš advokatski tim, da na sledeće dođu?

- Prema hrvatskom zakonu, da bi nalaz veštačka bio validan dokaz, taj nalaz mora da bude usmeno zaštićen na ročištu od veštaka. S tim ciljem je Županijski sud i zakazao ovo ročište. Vrlo je sumnjivo to što je Županijski sud odjedanput promenio stav i rešio da ne saslušava veštake i time obori ovaj nalaz. Inače, veštak koji je trebalo da se pojavi na ovom ročištu nije se pojavio zbog SMS pretnji, koje je dobijao od Severine Kojić neposredno pred dolazak na ročište. Takođe je vrlo sumnjivo u celom ovom postupanju Županijskog suda to što smo se majka i ja na jednom od prethodnih poslednjih ročišta dogovorili da ne želimo da se provode nova veštačenja. Ne želimo da nam nikakve osobe više saslušavaju i time viktimiziraju dete, ipak Županijski sud je postupio protivno toj našoj želji i naložio novo veštačenje i novo saslušanje deteta, da bi sada odjedanput odustao od te svoje odluke. Sve ovo je vrlo sumnjivo.

Ispovest Milana Popovića uzburkala javnost - Tužba je gotova!

Da li je tačno da ste podneli krivičnu prijavu protiv Severine upravo zbog toga što je vaše dete ispitivano, a njegova izjava je sada deo predmeta u Županjskom sudu u Splitu?

- Da, istina je, podneo sam novu krivičnu prijavu zato što je majka nagovarala dete šta da kaže. Mišljenje deteta je sasvim drugačije od onoga šta je predstavljeno sudu. S obzirom na to da je dete u konfliktu lojalnosti, sud ne bi smeo da uzima mišljenje deteta za merodavno kod donošenja svoje odluke. Ukoliko ipak tako postupi, biće to odluka suda protivna odredbama zakona. Ivan Vučićević/Scandal

Advokatski tim Kojićeve tvrdi da ste preko Gzima Redžepija uticali na mišljenja veštaka u prvostepenom postupku. Da li poznajete dotičnog gospodina i kakav je vaš komentar na ovakve optužbe?

- Dr Redžepi je moj kućni prijatelj i porodični prijatelj iz detinjstva. Recite mi vi da li je nečija izjava za nekoga da je dobar otac pokušaj uticanja na bilo čije mišljenje i krivično delo, pod pretpostavkom da je dr Redžepi zaista tako nešto rekao veštaku? Inače, Severina je priznala da je ona ta koja je prijavila pokušaj uticaja na mišljenje veštaka, dok je istovremeno, ustvari, ona sama pokušavala da utiče na mišljenje tog istog veštaka u nekom parku, uveče u 21.15, nudeći mu torbu sa "dokazima", koju je veštak odbio da uzme. Mislim da bi u ovom slučaju uskoro moglo da dođe do naglog preokreta na Severininu štetu.

Kakva su vaša očekivanja u daljem postupku i da li vaš sin zna za sve što se događa?

- Sada je dovoljno veliki da mnogo toga može i pročitati iz medija. Sina na sve moguće načine štitim od izloženosti ovoj celoj temi. Svoj život sam u potpunosti posvetio našem sinu. Nadam se da će sud na kraju ipak doneti zakonsku odluku.

Prvostepenom presudom Severina je imala pravo da viđa dete, ali i obavezu da plaća alimentaciju. Da li sve ispunjava?

- Severini je, naravno, omogućeno da viđa dete, inače biste odavno čitali u medijima da joj se brani da viđa dete. Ono što je zanimljivo jeste da za poslednjih 20 meseci, o kojima piše, brižna majka više od pola termina uopšte nije iskoristila sa detetom, već su s detetom bile ponovo neke treće osobe i službe za dostavu hrane. Nedavno kada sam joj ponudio da dete bude s njom, odgovorila mi je da ona nije moja bebisiterka da mi čuva dete dok sam ja na putu. Pa o čemu mi, ljudi, pričamo, o još jednom medijskom cirkusu koji ima za cilj da od majke napravi žrtvu.

Mislite li da je postoji šansa da Županijski sud u Splitu preinači odluku Opštinskog građanskog suda u Zagrebu, te da starateljstvo pripadne Severini?

- Sud će, nadam se, odlučiti u najboljem interesu deteta, koristeći sve postojeće zakonske dokaze i materijale. Ukoliko sud preinači presudu, biće to ponovo odluka suda donesena protivno odredbama zakona, tako da ću ponovo morati da se žalim i dokazujem pravdu na višim instancama.