Presuda koja je promenila sve: Sud objasnio zašto je oduzeo Severini starateljstvo nad sinom

Severina izgubila starateljstvo nad sinom, oglasio se Vrhovni sud

Vrhovni sud objavio je odluku u slučaju starateljstva nad sinom pevačice Severine Vučković i biznismena Milana Popovića.

Presuda Županijskog suda u Splitu, kojom je odlučeno da će dečak, za kojeg roditelji imaju zajedničko starateljstvo, živeti s majkom, sada je odlukom Vrhovnog suda Republike Hrvatske ukinuta.

Županijski sud u Splitu u avgustu 2021. doneo je odluku da se starateljstvo nad maloletnim Aleksandrom deli ravnomerno između oca Milana Popovića i majke Severine Vučković.

Nova presuda Vrhovnog suda otkriva da Popović ponovo preuzima potpuno starateljstvo.

Vrhovni sud je prihvatio zahtev za revizijom koji je podneo Milan Popović. koji je navodno ukazao na to da Županijski sud u Splitu nije usmeno ispitao veštake iako je on to izričito tražio i zato je, prema odluci Vrhovnog suda, došlo do bitne povrede odredbi parničnog postupka.

- Valja zaključiti, čim je jedna od stranaka zahtevala da se veštaci usmeno saslušaju na raspravi i pri tome određeno navela na koje se okolnosti saslušanje predlaže, nezavisno od toga što se prethodno izjasnila da na nalaz i mišljenje veštaka nema primedbi, došlo je do bitne povrede odredbi parničnog postupka. Zato je drugostepena presuda ukinuta i predmet je vraćen Županijskom sudu u Splitu na ponovno suđenje - navodi se u odluci, prenosi Index.hr.

Pozivajući se na neimenovani izvor, "Kurir" prenosi da je do takve odluke Vrhovnog suda je došlo isključivo zbog toga što 2019. godine, kada je dete bilo u trećem razredu, 46 dana nije išlo u školu.

Dete je navodno tada bilo na Severininoj turneji, pa se otac, kasnije, kad je dobio dete, angažovao da dečak ne padne razred.





- Kad je to sve sagledao osnovni sud, pet sudija jednostavno je izglasalo da druge mogućnosti nema. S druge strane, Severini nije oduzeto starateljstvo, već je sud pevačici smanjio broj dana. A zašto je sud Severini smanjio dane sa detetom - samo zato što u jednom periodu dete 46 dana nije vodila u školu i veće od pet sudija je procenilo da je Severina nemarna majka zbog toga - zaključuje izvor, prenosi Kurir. Sanela Babić