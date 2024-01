Severinina majka u očaju napisala pismo, otkrila sve o Milanu Popoviću: Poslednji put kad sam videla tog čoveka...

Majka Severine Vučković u očaju napisala pismo

Severina Vučković izgubila je starateljstvo nad sinom koga je dobila u vezi sa biznismenom Milanom Popovićem. Odluka Vrhovnog suda u Hrvatskoj iznenadila je ceo region, a veliki deo javnosti, uključujući brojne kolege popularne pevačice, stao je na njenu stranu. Profimedia

Slučaj je toliko ozbiljan da se svojevremeno oglasila i Severinina majka Ana Vučković, i to nakon što je u "Dnevniku" Nove TV emitovan prilog u kome je Milan dao izjavu o sukobu bivše partnerke i njene sestre Marijane Popović, piše Dnevnik.hr.

- Poštovani, ja sam Severinina mama. U sinoćnjem "Dnevniku" Nove TV pročitali ste izjavu Milana Popovića, svi znate ko je on samo zato što je bio s mojom ćerkom, niko za njega nije ni čuo pre toga. On objašnjava što se desilo u mojoj kući. Sram ga može biti. Odakle mu pravo na to? Niti je bio tu, niti će ikada više tu kročiti.

- Uostalom, odakle mu pravo da već deset godina neprikladno blati moju kći, majku svog deteta? Razmišlja li on ikada o mom unuku, a svom sinu? Maltretira je godinama i javno pljuje, a to je majka njegovog sina. To sve boli i mene jer gledam kako živi. Uhođenja, maltretiranja, tužbe, potkupljivanja ljudi, najgore KBG metode primenjuje prema mojoj Severini i ljudima u njenom okruženj u- navodi Ana Vučković u pismu koje ie lično potpisala, a Novoj TV ga je dostavila njena unuka i Severinina nećaka Mia Popović. Instagram

- Sinoć ste pročitali da je on izjavio da ja nisam rekla da Severina nije napala sestru. Odakle pravo mom bivšem zetu da me stavi u usta, a kamoli da uzme sebi pravo da govori u moje ime o tome što sam ja rekla i što nisam rekla?

- Možda sam stara, ali luda i senilna nisam. Uostalom, poslednji put kad sam videla tog čoveka čije ime ni ne želim čuti prateći unuka, nije mi ni otpozdravio iako sam ga pozdravila. Nek se srami. Profimedia

- Nikada u životu nisam davala izjave do pre neki dan. Nisam u tome vešta, niti je za to postojala potreba. Međutim, sada postoji. Ponovila sam ono što sam rekla i policiji, a to je da Severina nije ozledila svoju sestru, već je sestra na nju fizički nasrnula. Da, rekla sam i da nije sestri prvi put da prijavljuje Severinu i svoju vlastitu ćerku. I rekla sam gospođi iz centra koja me obilazila u Zagrebu i gospodinu u Splitu da Severina brine o meni i da me boli sve što joj sestra radi i što izmišlja i lažno je prijavljuje. Severina brine o meni, preuzela je brigu o nećaki i mojoj unuci koja je bežeći od majke došla u Zagreb da živi kod tetke – navodi gospođa Vučković. Instagram

- Ponavljam, imam 84 godine, nisam fizički u punoj snazi, ali mozak mi radi, a snagu mi daju moji unuci i praunuci. Bilo bi od vas pošteno kad Milanu dajete prostor da pravi budalu od mene i vređa moju Severinu da i ovo pročitate da ljudi znaju da njemu nema mesta u našim životima. To što on radi vidi dragi Bog, i bolje mu je da se moli svaki dan da mu oprosti grehe nego što se slika po novinama – stoji u pismu Severinine majke koja se do sada samo jednom oglasila.





Profimedia