Čim je saznala da je trudna krenuo je pakao, Severina ogolila dušu: Mislila sam da ću uspeti da promenim Milana, dojila sam dete u strahu

Severinin intervju uzdrmao region

Severina Vučković samo je jedna od brojnih majki koja sa bivšim partnerom ili supružnikom vodi stravičnu borbu za starateljstvo. Pre nešto manje od mesec dana Županijski sud u Splitu uvažio je pevačicinu žalbu i ukinuo presudu Opštinskog građanskog suda u Zagrebu kojom je dete dodeljeno ocu Milanu Popoviću. Od sada će Aleksandar po pola meseca živeti sa svakim roditeljem, i to u Zagrebu, a na majčinoj adresi će imati prebivalište.

Čini se da je ovim Severina dočekala srećan kraj, ili možda pak samo završetak ove bitke. Borba sa Milanom Popovićem se nastavlja i dalje. Severina je odlučila da javno ispriča sve, a njen intervju za "H-Aleter", napravio je pravi bum. Na pitanje kada i kako su počele nevolje, pevačica je iskreno ispričala.

- Već od početka, ali to nisam shvatala. Jako se razlikovao od svih koje sam do tada upoznala, i to mi je bilo zanimljivo. Ubrzo sam videla da mu je znanje oskudno, da puno toga ili ne zna ili ne želi da kaže, a ono što kaže da temelji na predrasudama i na praznoverju. A najteže mi je palo to što sam shvatila da on izbegava bliskost i da je okružen zidovima koje ne mogu da preskočim. Pogrešila sam što se nisam pre oprostila od njega. Nakon četiri meseca otkrila sam da sam trudna, što me je istovremeno obradovalo i zabrinulo. Obradovalo me jer sam želela da budem majka, a prestrašilo jer sam razmišljala o spoznaji da nas dvoje pripadamo potpuno različitim svetovima. Pitala sam se kako će taj čovek koji ne pokazuje ni najmanje empatije, izbegava bliskost, koji je krut i praznoveran biti roditelj - rekla je Severina i nastavila:

- Kako će sve to delovati na psihički rast i razvoj našeg deteta? Uprkos svemu tome, počela sam da se tešim i zavaravam, kao i mnoge žene, da ću uspeti da ga promenim. I ovom prilikom želela bih da poručim ženama koje u ovome prepoznaju svoju vezu da odustanu od te zablude. Niko nikoga ne može da promeni, osim samog sebe. Shvatila sam da sam ja samo njegov projekat. S druge strane, užasavala sam se pomisli da naše dete raste bez oca. I te dve moje strane su se smenjivale. Svesnost i zablude. Zabluda je bila i to što sam ga opravdavala objašnjavajući sebi da je to posledica njegovog odrastanja, da je takav zato što je dete razvedenih roditelja.

ATA images/printscreen youtube

Severinin intervju pokrenuo buru komentara

Milanu se nije dopadalo ni to što su lekari zahtevali da se Severina porodi carskim rezom.

- Zbog mojih godina lekari su odlučili da se porodim carskim rezom, a on im je pretio da će ih tužiti jer njegova deca smeju da se rađaju samo prirodnim putem. Sada sam svesna koliko sam već ušla u ulogu njegove žrtve, prilagodila se zlostavljanju kao što to mnoge žene čine, jer sam se i dalje zavaravala da će ga rođenje deteta promeniti, da će snažno uticati na njega u pozitivnom smislu. Verovala sam da će ga, uz moj napor, dete motivisati da postane odgovoran roditelj i partner.

O tome šta se događalo nakon što se dete rodilo Sevrina je ispričala:

- Prva stvar koja me nadalje zgrozila bila je što je rekao da neće dopustiti da novinari slikaju dete ako ne plate najmanje 50.000 evra. Zbog toga sam se iskrala iz porodilišta noću i smestili smo se u stanu u kojem smo tada privremeno živeli. Stan nas je dočekao izlepljen plutom i „ukrašen“ crnim kamenjem da nas zaštiti od podzemnih voda, u skladu s njegovim praznoverjem. Govorio mi je da on nije čovek koji pristaje na kompromise. Pojavio se s doktorkom kineske medicine. U skladu s njenim mišljenjem, naredio mi je da četrdeset dana budem sa detetom kod kuće i zabranio svaki izlazak. I opet nestao.

Posle četrdeset dana se pojavio i odveo nas u Beograd, gde će mi se samo pojačati sve ono što već osećam. Ali ja još uvek, kao žrtva zlostavljanja, gajim nadu u njegovu promenu. Vreme je pravoslavnog Uskrsa, uključujem se u pripremu proslave i, da bih pokazala svoju silnu želju da se zbližimo, okupljam njegovu raštrkanu porodicu, njegove gatare da mu ugodim, ali on je zbog toga sve više besan. Sledećeg jutra nestaje. Ostajem sama i dojim dete puna straha da ne pogrešim i ne poremetim njegov raspored u stanu jer na svaku takvu mogućnost imam iskustvo da on pobesni. Dolazim k sebi. Ne želim da živim u strahu s čovekom koji nema osećaj za mene niti za dete i šaljem mu poruku da moramo da razgovaramo o budućnosti našeg deteta, a on mi odgovara da sam o tome trebala pre razmišljati, pre nego što sam otvorila svoja pogana usta. Vraćam se u Zagreb.

Severina svakim danom postaje sve svesnija u kakvom je problemu....

- Dete ima dva meseca, moja teskoba sve više raste kao i bol pri pomisli da dete raste bez oca. Vodila sam unutrašnje monologe, uveravala sebe i dalje da je promena moguća, propitivala se da li je u pitanju moj ego, jesam li ja dovoljno dobra za njega. Kasnije sam shvatila da je to tipično za žrtve nasilja. On je prekinuo svaki kontakt sa mnom, pa time i s detetom, nije mi odgovarao niti na pozive niti na poruke. Pozivala sam ga da dođe da vidi dete, molila ga da dođe na krštenje deteta u Rijeku. Meseci su prolazili. I dalje sam pokušavala da probudim emocije kod njega, izveštavala ga kada je detetu izrastao prvi zub, izražavala žaljenje što nije bio s njim kada je prohodao i izgovorio prvu reč. Na sve to on uopšte nije odgovarao - sa knedlom u grlu priča Sverina i dodaje:

- I kada sam u oktobru, posle krštenja Aleksandra, na kojem se nije pojavio, videla da na televiziji priča o meni i našem detetu kao da nam cvetaju ruže, shvatila sam da je njemu samo bitno da ostavi utisak. Gotovo dva meseca kasnije poslom dolazim u Beograd. Dete je imalo devet meseci, a tatu je do tada videlo samo nekoliko puta. Uprkos svemu, bila sam sretna da se sretnu jer ako je iko pobornik ravnopravnog roditeljstva, to sam bila ja. I svaka sitnica s njegove strane kod mene je budila nadu da će Aleksandar rasti i uz oca. Tada još nisam znala da će kasnije izneti svoje mišljenje na sudu kako detetu nije potrebno prisustvo oca do njegove prve godine života.

Na pitanje šta je preduzela, Severina priča:

- Moram da priznam, ništa. I dalje sam se klackala između razuma koji mi je govorio da trebam sudski da rešim tu situaciju i iluzije da ću se s njim dogovoriti i da nećemo traumatizovati dete našim neslaganjima. Onda mi je napisao ono javno ljubavno pismo, i opet sam poverovala u svoje iluzije. Stalno sam ga opravdavala u silnoj želji da dete ima oca. Kad god bi se javio i želeo da vidi dete, ja sam mu tu omogućavala s radošću i nadom da će to podstaći stvari među nama nabolje. S tim na umu, u proleće 2013. prihvatam da odem s detetom kod njega na Kipar. Taj boravak nije uspeo da pomiri naše razlike uprkos mojim očekivanjima.

Ivan Vučićević/Scandal

Bio je ispunjen teškim svađama i njegovim ponižavanjem. Zbog poslovnih obaveza sam morala u Dubrovnik, a dete ostaje na Kipru s njim i mojom mamom. Tri dana kasnije on dolazi s detetom u Dubrovnik i preti mi da će mi ga oduzeti, uništiti mi život, uzeti portparola za medije. Tada prvi put spominje samostalno starateljstvo i vidim sve jasnije na šta je sve spreman. Paralizovana od straha da bi ga mogao zauvek odvesti u Srbiju nisam se saglasila da dete odvede na sedam dana s pasošem koji je tražio. Ponudila sam mu da dođe u Split i tamo bude s detetom, koliko god dugo želi. On je to odbio.