Kako SCANDAL! ekskluzivno saznaje, Peđa Jovanović moraće da hitnu operaciju. Pevač je već u Beču na konsultacijama povodom tumora koji je nedavno otkrio.
Naime, lekari su pevaču na glasnim žicama otkrili tumor koji će morati hirurški da se skine i koji Peđu muči već neko vreme. Proteklog vikenda on je završio seriju uspešnih koncerata u Beogradu, spakovao je stvari i otišao u Beč na konsultacije i najverovatnije da će u toku ove nedelje biti i operisan.
Pročitajte Peđa Jovanović se četvrti put pomirio sa Anom: Sada živimo pravi porodični život
Kako SCANDAL! saznaje, Peđu tumor na glasnim žicama muči već neko vreme. A poslednje koncerte u Beogradu i u Podgorici radio je pod jakom hormonskom terapijom:
– Bukvalno noć posle koncerta Peđa je otputovao u Beč. On je svoje rezultate već poslao na kliniku i otišao je na konsultacije. Operacija će, izgleda, biti neizbežna. Njemu predstoji oporavak od dve nedelje i on u to vreme nema zakazanih nastupa. On veruje da će da se oporavi do prvog sledećeg termina i
velikog koncerta koji ima neposredno pre Nove godine. On mora da reši taj problem koji ima, ali nije mu baš svejedno i nije srećan otišao na taj put. Verujemo i nadamo se da će sve biti u redu - priča njegov prijatelj za SCANDAL!, prenosi portal svet-scandal.rs.
Pročitajte još
Peđa Jovanović mora na operaciju tumora u Beč
Peđa Jovanović mora da operiše tumor
22/12/2025Saznajte više
Dejan Stanković stigao na Marakanu, od danas je ovo njegov novi posao, rekao zbogom Rusiji
Dejan Stanković ponovo trener Crvene zvezde
22/12/2025Saznajte više
Tri godine tuge teške kao olovo: Na današnji dan preminuo je Marinin i Futin sin
Godišnjica smrti Milana Laće Radulovića
22/12/2025Saznajte više
Svi pričaju o Bekamovima: Da li su Dejvid i Viktorija “otpratili” sina Bruklina ili on njih?
Porodica Bekam u sukobu sa Bruklinom
22/12/2025Saznajte više
Bojan Marović žrtva prevare: Krivična prijava je podneta
Bojan Marović žrtva prevare
22/12/2025Saznajte više
Ćerka Ane Sević napunila 5 godina: Slavljenica kao med, a torta je posebna priča
Ćerka Ane Sević napunila 5 godina
22/12/2025Saznajte više
Komentari (0)