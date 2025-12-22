Peđa Jovanović mora na operaciju tumora u Beč

Kako SCANDAL! ekskluzivno saznaje, Peđa Jovanović moraće da hitnu operaciju. Pevač je već u Beču na konsultacijama povodom tumora koji je nedavno otkrio.

Naime, lekari su pevaču na glasnim žicama otkrili tumor koji će morati hirurški da se skine i koji Peđu muči već neko vreme. Proteklog vikenda on je završio seriju uspešnih koncerata u Beogradu, spakovao je stvari i otišao u Beč na konsultacije i najverovatnije da će u toku ove nedelje biti i operisan.

Kako SCANDAL! saznaje, Peđu tumor na glasnim žicama muči već neko vreme. A poslednje koncerte u Beogradu i u Podgorici radio je pod jakom hormonskom terapijom:

– Bukvalno noć posle koncerta Peđa je otputovao u Beč. On je svoje rezultate već poslao na kliniku i otišao je na konsultacije. Operacija će, izgleda, biti neizbežna. Njemu predstoji oporavak od dve nedelje i on u to vreme nema zakazanih nastupa. On veruje da će da se oporavi do prvog sledećeg termina i

velikog koncerta koji ima neposredno pre Nove godine. On mora da reši taj problem koji ima, ali nije mu baš svejedno i nije srećan otišao na taj put. Verujemo i nadamo se da će sve biti u redu - priča njegov prijatelj za SCANDAL!, prenosi portal svet-scandal.rs.





