Vanvremenski komad: Suknju Jelene Đoković možete naći za samo 3.990 dinara

Autor: | 22/12/2025

0

Jelena Đoković oduvek je važila za jednu od najstilizovanijih ličnosti u Srbiji. Supruga najboljeg tenisera svih vremena pažljivo neguje besprekoran i elegantan stil, te su komadi u njenom garderoberu uvek pažljivo birani.

Ukoliko bolje obratite pažnju, videćete da direktorka Fondacije Novak Đoković uvek nosi vanvremenske komade, a mogli smo da primetimo da preferira svetle tonove, kakva je upravo i suknja Jelene Đoković.

U ovom vanvremenskom modelu Jelena se pojavila prvi put prošle godine na jednom događaju i privukla sve poglede. Ovaj olovka- suknja model veoma laska njenoj figuri, pa je uklopiv u dosta kombinacija.

 

 

Jelena je savršenu suknju upotpunila majicom u istoj boji, dok je preko toga imala blejzer u nude nijansi. Ipak, suknja Jelene Đoković može se naći i po dosta pristupačnijoj ceni. Istražili smo i pronašli je u "Zari" i to u više boja, kao i materijala. Cene već od 3.990 dinara. Pogledajte OVDE.

Dakle, dame, ukoliko želite da izgledate prefinjeno i elegantno, to ne moraju nužno biti skupe krpice, već sličan model možete priuštiti sebi po i te kako pristupačnoj ceni.

Da li vam se dopada suknja Jelene Đoković?

