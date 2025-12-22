Vladan Milojević napustio je fudbalski klub Crvena zvezda, a danas se po drugi put kao trener na velika vrata vraća Dejan Stanković. Zvezda je na zvaničnoj konferenciji predstavila novog trenera.

Stankoviću je ovo drugi mandat na "Marakani", nakon onog u periodu od decembra 2019. do avgusta 2022. godine. Osvojio je tri Superlige, dva Kupa, te obezbedio dva "proleća" u Ligi Evrope. Photo by Marco Luzzani/Getty Images

Dejan Stanković je bio opširan na današnjoj promociji, govorio je o raznim temama, o svemu što čeka Crvenu zvezdu, pojačanjima, trenutnim igračkim kadrom, a o svemu tome opširnije možete pročitati u lajv-blogu, piše Kurir.

- Dosta se i meni izdešavalo stvari. Nadam se da sam se promenio na bolje. Slušao sam konferenciju Saleta Obradovića kada je pričao "autokrata" i mora i mora. Slažem se sa njime, prepoznao sam i malo sebe da to nekad mora drugačije. Početak je bio sa šalom i dresom, ali se raslo. Na svakih šest meseci se menjalo. Dolazim iskusniji, spremniji i mirniji. Sada ćete reći sigurno zbog Rusije, ali tada sam bio nemiran zbog sudija, ne volim nepravdu, igrao sam fudbal, ne kriket, a neke stvari mogu da prepoznam, to me je malo izbaci iz ritma. Što se svlačionice tiče, neču tražiti ništa što nije normalno, veliki klub, dobro su plaćeni, treba samo da budu profesionalci, ako to rade super, ako ne sami sebe će otpisati - rekao je Dejan Stanković koji se na samom početku obratio i Vladanu Milojeviću. Photo by Marco Luzzani/Getty Images

- Ja bih, kao kolega i kao zvezdaš, da se zahvalim Vladanu Milojeviću na svemu što je uradio za ovaj klub. Mnogo toga lepog je doneo, mnogo radosti je doneo. Sada znam kako je, kako Zvezda troši, posle šest-sedam godina. Zvezda troši, melje, ali zato smo tu da odgovorimo na sve zahteve. Dogovorili smo se za minut, razmišljao sam samo šta će da bude u pakovanju, ne da li ću da prihvatim. Ne možeš da se opredeliš za jedan trofej, jedno takmičenje. Ja sam tu da odgovorim na sve zahteve, imamo jaku ekipu, malo smo kašljucali, ali ti momci su krenuli u junu da treniraju. Može da se desi da u novembru decembru se izgubi malo motivacije, ali promenuićemo to.

Dejan Stanković se u svom govoru prisetio i svog kuma Siniše Mihajlovića.

- Miha je rekao: 'Neka Deki ostane 10 godina, nek mi čuva mesto pa ću se ja vratiti'. U mom povratku ima i Siniše Mihajlovića. Tako da ću se potruditi da opravdam sve ono što je Ćale mislio o meni - emotivno je zaključio Dejan Stanković, sada i zvanično trener Crvene zvezde. Profimedia





