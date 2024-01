Ovako se bori jedna MAJKA - Severina uputila pismo sudu koji joj je oduzeo dete: Nepristojno ste zaboravili... FOTO

Pismo Severine Vučković Vrhovnom sudu

Severina Vučković napisala je otvoreno pismo Vrhovnom sudu nakon što su obrazložili odluku u slučaju starateljstva nad sinom kog pevačica deli sa biznismenom Milanom Popovićem. Profimedia

Presuda Županijskog suda u Splitu, kojom je odlučeno da će dečak, nad kojim roditelji imaju zajedničko starateljstvo, živeti s majkom, sada je odlukom Vrhovnog suda Republike Hrvatske ukinuta.

Vrhovni sud je prihvatio zahtev za revizijom koji je podneo Milan Popović.

On je ukazao na to da Županijski sud u Splitu nije usmeno ispitao veštake iako je on to izričito tražio.

Severina je sada napisala otvoreno pismo upućeno Vrhovnom sudu, a mi ga prenosimo u celosti.

ATA Images

- Dragi Vrhovni sude... Dakle, s obzirom na to da ste javno objavili vašu odluku i to pre nego je meni uručena, javno vam i odgovaram. Ja sam S. V. (a ne S. K., kako ste napisali u odluci). Mama kojoj ste uzeli dete kako biste ispravili "neujednačenu sudsku praksu" i "greške u proceduri" u postupku koji se završio pre dve i po godine... Proceduralna greška se sastoji u tome da je, po vašem mišljenju, sudsko veće u postupku za starateljstvo trebalo da sasluša veštake, koji su nalaz pisali gotovo godinu dana (a trebalo je da bude gotov za mesec dana) - napisala je ona. Instagram

- Znači, oboje veštaka, Grošić i Dijanić, koji su, uzgred, zadnji put videli moje dete pre tri i po godine, nisu usmeno obrazložili svoj nalaz, kažete. Na sud su pozvani. Dijanić se opravdala nalazom da je bolesna, a veštak Grošić da je kognitivno nesposoban. Svoj nedolazak na sud opravdao je, citiram: "Zbog nedostatka kognitivnih i intelektualnih sposobnosti vezanih upravo za konkretan predmet". Tim rečima doslovno. Pitam se je li možda bio i kognitivno nesposoban kad je radio nalaz ili kad ga je poslao. Ali to je druga tema...

- Dragi Vrhovni sude i poštovani dobri gospodine predsedniče Dobroniću, vidim da ste digli na veb stranicu vaše institucije i razaslali medijima vašu presudu, doduše, kako se to kaže - anonimiziranu, dakle, s inicijalima, čime ste tobože hteli zaštititi dete i stranke u postupku. Kako ste dete nazvali A. P., pretpostavljam da se ne radi o Andreju Plenkoviću, nego o mom detetu, pa vas ljubazno molim da pročitate moje otvoreno pismo. Pri tom ste nepristojno zaboravili da ja nisam S. K., nego S.V., što je jedna vaša "proceduralna greškica".





P. S. posebno vas molim da obratite pažnju na video prilog (i pogledajte ga do kraja!) koji se nalazi na kraju ovih slajdova, a u kojem govori LJ. P. V. - navela je na kraju Severina.