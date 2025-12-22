Zavirite u Slamnatu kuću, novu kraljevsku rezidenciju princa Filipa i princeze Danice Karađorđević

Princ naslednik Filip Karađorđević (43) i princeza Danica Karađorđević (39) sa decom, sedomogišnjim princem Stefanom i dvogodišnjom Marijom, pre oko godinu dana, tačnije u septembru 2024., postali su novi stanovnici kraljevskog kompleksa dinastije Karađorđević na Dedinju.
To je rezultat odluke prestolonaslednika Aleksandra Karađorđevića da novi dom Danice i Filipa Karađorđevića bude upravo Slamnata kuća u okviru Belog dvora koju mogu koristiti za stanovanje isključivo njegovi sinovi, prinčevi Petar, Filip i Aleksandar.
Odluku, koja je po donošenju automatski stupila na snagu, usklađena je sa Porodičnim pravilnikom i drugim važećim zakonskim aktima. Ovim je stavljena tačka na latentni raskol u kraljevskoj porodici na relaciji prestolonaslednik-sinovi, zbog koga Petar, Filip i Aleksandar poslednjih godina nisu dolazili na Beli dvor.
Princ Filip je u martu 2023, prvi put govorio o nerazumevanjima u domu Karađorđevića u intervjuu za magazin Gloria.
- Na dvoru nisam bio više od tri godine, otkako sam se s Danicom i Stefanom vratio u Beograd.
Trenutak kada budem otišao tamo biće znak da su se određene stvari promenile nabolje u našoj porodici, da su se problemi istinski rešili i da se može nastaviti kretanje čestitim i ispravnim putem. Tada ćemo napokon vratiti dostojanstvo naših predaka koji su Beli dvor gradili kao trag jednog vremena, koje Danica i ja želimo da oživimo, negujući našu tradiciju i identitet - objasnio je, pored ostalog, princ Filip.
Novi dom princeze Danice i princa Filipa Karađorđevića - oaza ljubavi i spokoja
Želju prestolonaslednika Aleksandra da normalizuje odnose sa sinovima pozdravili su svi dobronamerni ljudi svesni značaja kraljevske porodice za identitet srpskog naroda. Tokom prethodnog perioda prestolonaslednik je uložio mnogo energije kako bi popravio odnose sa sinovima.
Savetodavna tela kraljevske porodice, Krunsko veće i Krunski savet, takođe su pozdravila odluku starešine dvora da deo dvorskog kompleksa ustupi naslednicima i članovima njihovih najužih porodica.
- Želimo da pohvalimo prestolonaslednika Aleksandra zbog mudrosti iskazane u ovoj odluci, jer je ona ključna za budućnost dinastije Karađorđević, a naravno i naše otadžbine.
Prvi put u istoriji imamo tri generacije Karađorđevića na istom mestu u isto vreme - stoji, između ostalog, u zajedničkoj izjavi članova Krunskog veća i Krunskog saveta.
Slamnata kuća ima zanimljivu istoriju. Ona je prva izgrađena na placu na Dedinju koji je kralj Aleksandar I kupio svojim novcem. U njoj je živeo tokom izgradnje Belog dvora, kako bi, prateći svoju prirodu, bio upućen u svaku fazu radova.
Kasnije je Slamnata kuća bila atelje u kome je kraljica Marija slikala i vajala i učionica/igraonica za sinove Petra, Tomislava i Andreja. Princ naslednik Filip i princeza Danica sa sinom, princem Stefanom, i ćerkom, princezom Marijom, već su se uselili u dvorski kompleks.
Do sada je, pre nego što je prestolonaslednik Aleksandar doneo odluku, u Slamnatoj kući živela Alison Endruz, ćerka princeze Katarine Karađorđević.
