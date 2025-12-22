Svi pričaju o Bekamovima: Da li su Dejvid i Viktorija “otpratili” sina Bruklina ili on njih?

Porodica Bekam u sukobu sa Bruklinom

Dejvid i Viktorija Bekam, kao i cela njihova porodica, ovih dana su pod lupom svetske javnosti. Photo by Andrew Matthews - Pool/Getty Images

Nakon što se došlo do saznanja da slavni bračni par ne prati na društvnim mrežama svog najstarijeg sina Bruklina, a ni on njih, otvorilo se pitanje kako je do toga došlo.

Izvori bliski slavnom paru tvrde da su nesuglasice u porodici Bekam krenule kada se Bruklin oženio četiri godine stariju američku glumicu i manekenku Nikole Pelc. Kada su ovog leta obnovili zavete na raskošnom imanju njenog oca, milijardera Nelsona Pelca, niko od Bruklinovih najbližih nije prisutvovao - ni roditelji, ni braća Romeo i Kruz, a ni sestra Harper.

Sličan scenario ponoviće se i ovog Božića, buddući da će Bruklin Bekam praznike provesti u Americi, sa supurugom i njenim roditeljima. Instagram/@nicolaannepeltzbeckham

Pojedini mediji preneli su da je bračni par Bekam, razočaran odlukama svog sina, sa kojim već duže vreme nemaju kontakt, odlučio da ga otprati sa Instagrama.

Šta je prava istina otkrio je Kruz Bekam. On je podelio tekst koji je objavio Daily Mail, a u kojem se kaže: “Dejvid i Viktorija Bekam prestali da prate otuđenog sina Bruklina, kad je otkriveno da će Božić provesti s roditeljima svoje supruge Nikole Pelc”.

- Nije istina. Mama i tata nikada ne bi prestali da prate svog sina. Hajde da razjasnimo činjenice. Oni su se probudili blokirani... kao i ja – poručio je Kruz Bekam.





