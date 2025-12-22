Porodica Bekam u sukobu sa Bruklinom
Dejvid i Viktorija Bekam, kao i cela njihova porodica, ovih dana su pod lupom svetske javnosti.
Nakon što se došlo do saznanja da slavni bračni par ne prati na društvnim mrežama svog najstarijeg sina Bruklina, a ni on njih, otvorilo se pitanje kako je do toga došlo.
Izvori bliski slavnom paru tvrde da su nesuglasice u porodici Bekam krenule kada se Bruklin oženio četiri godine stariju američku glumicu i manekenku Nikole Pelc. Kada su ovog leta obnovili zavete na raskošnom imanju njenog oca, milijardera Nelsona Pelca, niko od Bruklinovih najbližih nije prisutvovao - ni roditelji, ni braća Romeo i Kruz, a ni sestra Harper.
Pročitajte Ćerka Ane Sević napunila 5 godina - Slavljenica kao med, a torta je posebna priča
Sličan scenario ponoviće se i ovog Božića, buddući da će Bruklin Bekam praznike provesti u Americi, sa supurugom i njenim roditeljima.
Pojedini mediji preneli su da je bračni par Bekam, razočaran odlukama svog sina, sa kojim već duže vreme nemaju kontakt, odlučio da ga otprati sa Instagrama.
Šta je prava istina otkrio je Kruz Bekam. On je podelio tekst koji je objavio Daily Mail, a u kojem se kaže: “Dejvid i Viktorija Bekam prestali da prate otuđenog sina Bruklina, kad je otkriveno da će Božić provesti s roditeljima svoje supruge Nikole Pelc”.
- Nije istina. Mama i tata nikada ne bi prestali da prate svog sina. Hajde da razjasnimo činjenice. Oni su se probudili blokirani... kao i ja – poručio je Kruz Bekam.
Pročitajte još
Svi pričaju o Bekamovima: Da li su Dejvid i Viktorija “otpratili” sina Bruklina ili on njih?
Porodica Bekam u sukobu sa Bruklinom
22/12/2025Saznajte više
Bojan Marović žrtva prevare: Krivična prijava je podneta
Bojan Marović žrtva prevare
22/12/2025Saznajte više
Ćerka Ane Sević napunila 5 godina: Slavljenica kao med, a torta je posebna priča
Ćerka Ane Sević napunila 5 godina
22/12/2025Saznajte više
Suzana Mančić za HELLO!: Ja ću biti nana, moliću lepo!
Suzana Mančić sumira 2025. godinu
21/12/2025Saznajte više
Sunce, palme i okean: Zimovanje Marije Šerifović može da počne
Marija Šerifović otputovala na Bali
21/12/2025Saznajte više
Rade Šerbedžija ima sedmoro unuka: Sergej ima dva prezimena, 18 godina, a slavni deda ispunio mu je veliku želju
Unuk Radeta Šerbedžije napunio 18 godina
21/12/2025Saznajte više
Komentari (0)