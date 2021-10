Popović ogolio dušu: Tražila mi je da se odreknem sina, plaćao sam 50.000 evra, Igoru imam samo jedno da poručim!

Milan i Severina ponovo u žiži javnosti

Milan Popović već godinama se bori za samo jedno - a to je da sinu, Aleksandru obezbedi bezbrižno i normalno detinjstvo. I dok se Severina svim silama trudi da pokaže svoju stranu priče i pokuša da dočara javnosti bol koju jedna majka oseti kada joj uzmu dete, Milan u svojoj verziji priče tvrdi suprotno.

Milan je gostujući na televiziji "Happy" u velikoj ispovesti otvoreno pričao o bivšoj partnerki i otkrio da ona ima dva lica jedno za javnost, a drugo koje samo pred retkima pokazuje kada je obuzmu bes i histerija.

- Moj predlog je uvek bio, Severina radi ti svoj posao, ja imam sve vreme ovog sveta, pusti sina da bude kod mene. Kada ima vremena, neka dođe i neka ga uzme, to je još uvek predlog. Ne možeš ti roditeljsko pravo da delegiraš. Majka mora da vodi dete kod lekara, ili otac! Ja sam našao dokaze da se Severina nije bavila detetom, to je sve priča za medije, da je ona brižna majka, da se ja njoj svetim. Još uvek ona priča to, još uvek priča o inatu i ljubomori. Za mene je ta emotivna veza prestala posle šest meseci. Tri meseca smo imali vezu, druga tri su protekla u nesuglasicama, ne bih da kažem u svađama.

Milan je istakao da se u medijima svašta može pročitati, a da većina tih stvari nije tačna.

- Ja nisam Severinin muž, nisam stigao da joj budem muž. Nije sve istina što se piše u medijima i što Severina govori. Razlog zašto je ta presuda donesena kada je donesena pre dve godine je bila osnovni razlog zašto je njoj smanjena količina vremena koju provodi sa detetom zato što pre te presude 46 dana nije vodila dete u školu. Onda su Centar za socijalni rad, posebno skrbništvo, sud, jednostavno seli i doneli odluku da imamo sve pola pola, sve praznike, ali kad dete ide u školu da dete bude kod mene, da bih ga vodio u školu. Ona ga nije vodila u školu 46 dana bez opravdanja, nema opravdanja za to, dete je trebalo da ide u školu. On je trebao da ponavlja razred, da polaže ispit, sreća u nesreći je bila ta korona, bio je online, pa smo on i ja jedan na jedan radili zajedno dva meseca intenzivno da bi on na kraju uspeo da položi sve. Nije istina kako ona kaže da je nju sistem maltretirao, da joj je oduzeo dete. Ona je medijska ličnost, one žive od vesti, fotografija, tekstova kakvi god oni bili. Jednom mi je ona rekla baš ovako, citirala je Gorana Bregovića: "Pišite šta god hoćete, samo mi stavite dobru sliku".

- Poštujem privatnost svog sina i neću da pričam u njegovo ime. Mišljenje javnosti bi trebalo da bude potpuno nebitno u celom ovom procesu , o većini drugih konfliktnih razvoda niko ne piše o tome, nijedan razvod rastanak nije lak pogotovo za dete. Partneri prebole, distanciraju se, postanu imuni, ali za decu je to dugotrajna patnja. Svako dete će da vam kaže da je njegova najveća želja da tata i mama budu zajedno. Aleksandar nije pokušao da nas pomiri, nije ispravno da govorim o njemu jer on nije tu, pa da on kaže svoje mišljenje, ja ovako poštujem njega i njegovu privatnost i ne bih hteo o njemu da pričam. Da li je pokušavao ili nije, činjenica je da deca bilo da su iz konfliktnih razvoda ili ne, ta deca jednako će da vole i majku i oca, i da im trebaju i majka i otac u životu. Roditelj koji ne prepoznaje potrebu deteta da ima slobodu, da se oseća jednako kod oba roditelja po meni nije kompetentan roditelj.

- Naša veza je realno trajala tri meseca i to opet nismo bili sve vreme zajedno. Ona je živela u Zagrebu ja u Beogradu, viđali smo se vikendima, jednom smo otišli na Maldive. Ta tri meseca su bila prelepa, ne mogu ništa da kažem, međutim posle sam shvatio da je to bio ogroman njen napor, da je ona savršeno glumila ta tri meseca. U smislu da ona nije ta za koju se predstavljala i pokazivala. Problemi su krenuli već krajem ta tri meseca. Ja sam nedavno rekao u intervjuu da imate dve Severine, jednu ovu koju gledate, medijsku, koja je ljupka mila, draga, nasmejana, i ovu drugu koju niko ne vidi, kojoj ima pristup mali broj ljudi, petoro možda, koji vide te njene emotivne uspone i padove, od histerije i besa, kod nje je to baš ekstremno, ja je nisam upoznao mlad već kao zreo sa određenim iskustvom sa ženama, mogao sam da procenim - rekao je Milan i dodao:

- Ja nju ne kritikujem, ja sam nju procenio i shvatio da ona nije za mene, za mene to variranje stalno gore dole nije bilo, nisam konfliktna osoba ne svađam se, ja izbegavam konfrontacije, žene lude na to, ali ja sam takav. Jedan sveštenik koji mi je osveštao novi stan poklonio mi je knjigu o braku u kojoj piše o gunđanju žena, tačno opisuje kako treba da sediš i slušaš, ja nisam taj. 20 god sam živeo u Moskvi, ta realnost tamo je sasvim drugačija od naše, za mene je to sve bilo novo iskustvo, najlepše od svega je to što imamo zajedničko dete, oko kojeg ćemo nadam se uspeti da rešimo nešto.

- Ja sporim da je Severina brižna majka. Tvrdim da je ona zanemarivala dete, ona nije provodila vreme sa njim, nije ga vodila u školu. Sa detetom su bile razne osobe. Igor Kojić i ja nismo imali prilike da razgovaramo, videli smo se jednom ili dva puta. Ali dok je bio Severinin partner, on je vodio računa o njemu. Aleksandar ga je voleo i sada me pita kada će Igor da dođe, i tu sam mu zahvalan, svakako je bilo bolje da je Igor bio sa detetom, nego da ne nazivam to njeno okruženje oko nje nekim pogrdnim imenom.

- Kada je sa moje strane prekinuta emotivna veza, odnosi su se maksimalno poremetili kada sam otkrio da plaćam novac koji je ona tražila da joj plaćam. Kompezujem zbog toga što ona ne radi, za izgubljenu dobit. Ja sam je pitao u jednom trenutku: ,,Ako ideš po toj logici, u ovom regionu onda imaš možda 3, 4, 5 ljudi koji su potencijalni kandidati sa kojima možeš da imaš dete, je l' tako?". Ko od normalnih ljudi može da plaća njoj 30. 000, 40. 0000, 50. 000 evra mesečno? Ona je tražila da ja njoj kompezujem, dok je trudna. Emotivno smo završili, ali sam rešio da ostanem uz nju kao otac deteta. Kada je prestala da radi, to ne znam koji je bio koji, 4, 5 mesec trudnoće, morao sam svaki mesec da plaćam, i plaćao sam iz dobre volje. Kada sam prestao to da plaćam, kada sam smanjio na 10. 000 evra, tada su krenule ucene. Luka Šarac

- To je iz serije da sam ja još uvek zaljubljen u nju, da sam opsesivan! Za mene je emotivna veza bila završena nakon tri meseca našeg emotivnog odnosa, do čega je meni stalo bilo je dete i pristup njemu. Severina je meni tražila da se odreknem deteta tokom trudnoće! Zašto? Na jednom od poslednjih dogovora nešto pre sudskog spora, ja sam ponudio da budem tu, da podržavam materijalno, da sve što treba njoj, detetu, da podržavam, ali da provodimo isto vremena kao što smo provodili, ne, ona nije htela da pristane, htela je samo da se odreknem deteta, ja sam joj rekao da neću da se odreknem deteta, tri dana posle toga je pokrenula sudksi spor.

Na pitanje da li su se nekada tukli, Milan se maksimalno uozbiljio.

- Ne, ja nisam nasilan, još jedna prijava ide za to, Severina je samoproglašena žrtva porodičnog nasilja. Protiv mene nema niejdna prijava, ni za klevetu, ni za nasilje u porodici, ili za zanemarivanja ili zlostavljanje deteta - zaključio je Popović.