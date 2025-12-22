Tri godine tuge teške kao olovo: Na današnji dan preminuo je Marinin i Futin sin

Godišnjica smrti Milana Laće Radulovića
Milan Laća Radulović, sin Marine Tucaković i Aleksandra Fute Radulovića, preminuo je pre tri godine
Njegovo beživotno telo pronađeno je 20. decembra, u Tel Avivu.
Povodom tužne godišnjice, na Instagramu se oglasila njegova tetka Sandrina Vagner, koja je napisala:
- Duša tetkina. Tri godine tuge teške kao olovo. 1986-2021.
Milan Laća Radulović od roditelja je nasledio muzički dar. Bio je talentovan tekstopisac, aranžer i kompozitor.
Sarađivao je sa brojnim pevačima i ostavio dubok trag na muzičkoj sceni.
Sahranjen je na Novom groblju u Beogradu, u porodičnoj grobnici gde počivaju njegova majka Marina i brat Miloš.
