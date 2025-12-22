Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
© 2001-2025, hellomagazine.com
Tri godine tuge teške kao olovo: Na današnji dan preminuo je Marinin i Futin sin

Tri godine tuge teške kao olovo: Na današnji dan preminuo je Marinin i Futin sin

Autor: | 22/12/2025

0

Godišnjica smrti Milana Laće Radulovića

Milan Laća Radulović, sin Marine Tucaković i Aleksandra Fute Radulovića, preminuo je pre tri godine

Njegovo beživotno telo pronađeno je 20. decembra, u Tel Avivu.

Povodom tužne godišnjice, na Instagramu se oglasila njegova tetka Sandrina Vagner, koja je napisala:

- Duša tetkina. Tri godine tuge teške kao olovo. 1986-2021.

Pročitajte Čkaljina unuka krenula dedinim stopama, gledali ste je u popularnim serijama, niste ni pomislili da je to ona

Milan Laća Radulović od roditelja je nasledio muzički dar. Bio je talentovan tekstopisac, aranžer i kompozitor.

Sarađivao je sa brojnim pevačima i ostavio dubok trag na muzičkoj sceni.

Sahranjen je na Novom groblju u Beogradu, u porodičnoj grobnici gde počivaju njegova majka Marina i brat Miloš.

Instagram

 

 

 

Komentari (0)

Loading
svi komentari ostavi komentar +
Eva Čubrović Luka Šarac / Instagram
Tagovi: Milan Laća Radulović milan laća radulović godišnjica smrti godišnjica smrti godišnjica smrti milana laće radulovića

Pročitajte još

Najnovije vesti