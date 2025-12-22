Tri godine tuge teške kao olovo: Na današnji dan preminuo je Marinin i Futin sin

Godišnjica smrti Milana Laće Radulovića

Milan Laća Radulović, sin Marine Tucaković i Aleksandra Fute Radulovića, preminuo je pre tri godine

Njegovo beživotno telo pronađeno je 20. decembra, u Tel Avivu.

Povodom tužne godišnjice, na Instagramu se oglasila njegova tetka Sandrina Vagner, koja je napisala:

- Duša tetkina. Tri godine tuge teške kao olovo. 1986-2021.

Milan Laća Radulović od roditelja je nasledio muzički dar. Bio je talentovan tekstopisac, aranžer i kompozitor.

Sarađivao je sa brojnim pevačima i ostavio dubok trag na muzičkoj sceni.

Sahranjen je na Novom groblju u Beogradu, u porodičnoj grobnici gde počivaju njegova majka Marina i brat Miloš. Instagram





