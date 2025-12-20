Svaka majka želi najbolje za svoje dete, ali neke od njih žele da uvek budu na prvom mestu, pa čak i kada se njen sin oženi. Povučene, svađalice, nametljive ili uvek negativne, svekrve se ne mogu birati. Ako uviđate da problem nije u vama, možda je zaista problem u njoj.

Najgore svekrve rađaju se u ova tri horoskopska znaka, zato ukoliko imate problema sa majkom svog supruga, zvezde znaju odgovor. Evo koje su karakteristike najgore svekrve.

Bik

Ona će svakodnevno oko vas plesti nevidljivu mrežu, iz koje se nećete lako izvući. Guraće nos u sve. Ne ustručava se da daje savete o hrani, oblačenju, novcu. Govoriće vam da voli sve što volite i vi, a onda će, iza vaših leđa, pričati kako nemate ukusa.

Neopisivo je tvrdoglava i ne popušta ni milimetar. Preostaje vam samo da se nadate da će njena snaga ipak trajati kraće od vašeg strpljenja.

Rak

Ispod nežne majčinske slike krije se jedna od najstrašnijih svekrva Zodijaka. S njom zaista nema šale. Njoj se ne treba zameriti. Ako sami ne pristanete igrati po njenim pravilima, ona će vas naterati, jer je u pitanju njen sin, a u to se ne sme dirati. Jedini način da sklopite dobar odnos sa svekrvom koja je Rak u horoskopu je taj da joj se uvučete pod kožu i osvojite njeno poverenje. Kad to uspete, s njom nećete imati više problema.

Ribe

Ako je vaša svekrva Riba, onda ste u pravoj nevolji. Toliko je razmazila svog sina da će on od vas uvek očekivati da ga pazite kao njegova mama. Dakle, ako budete s njom delili životni prostor, moraćete postati njena kopija. Sve će morati da bude lepo i skladno, a njenom sinu ne sme nikada nedostajati ništa.

Ako joj se zamerite, zažalićete pre nego što mislite. Zbog svega toga, upravo svekrve u znaku Ribe smatra se da su najgore svekrve generalno.





