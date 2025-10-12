Uz ovu pesmu će sutra biti sahranjen Halid Bešlić

Sutra će u Sarajevu na večni počinak biti ispraćen Halid Bešlić koji je preminuo u 72. godini života. Iza sebe je ostavio suprugu Sejdu, sina Dina, unučiće i četiri sestre.

Biće upriličena komemoracija u čast njegovoj bogatoj karijeri, a potom će se svi prijatelji i porodica uputiti ka gradskom groblju „Bare" gde će se zauvek oprostiti od jedna od najvećih pevačkih legendi.

Glumac Enis Bešlagić ispričao je sve o poslednjim danima Halida Bešlića, ali i otkrio uz koju pesmu će se ljudi oprostiti od pevača, piše Svet.

– Halidovi poslednji dani su izgledali tako da ako čovek odlazi sa ovoga sveta i poželeo, a to je da te obilaze tvoji prijatelji, da imaš vreme da stigneš da se sa njima i pozdraviš i ispričaš. Svima će nama taj period doći, ali imao je vremena i sve nas da primi i saslušati nas, čuti, i ispričati se i porodici uputiti još koju toplu, lepu reč… On je uvek bio pozitivan uvek je verovao da će to biti sve dobro, na kraju, tako je trebalo biti, nekada vam je zapisano to. Ali on je stvarno bio pozitivac, nikada on čovek nije bio u depresiji… – izjavio je Enis za televiziju Blic i dodao podatak o pevaču za koji je do sada malo ljudi znalo, a to je da je bio veliki ljubitelj knjiga.

– Dosta je čitao. Čim je došao u bolnicu, odmah je tražio knjige. Inače, Halid je jedan od ljudi koji je mnogo čitao knjiga i verujem da mnogi ljudi nisu videli toliko knjiga koliko je on pročitao… I to u svom tom stanju. Kada je došao u bolnicu, pitao je: „Imali li koja knjiga, koju mogu čitati?“ Tako da, Halid osim što je bio poseban pevač, imao je zaista ogromno znanje i imao je dušu. Ne, bio je svestan zadnjih deset dana situacije i prihvatio je to kao tako, doktori su pokušavali da mu daju te pametne lekove ali jednostavno nekad je to to – izjavio je glumac i dodao: Privatna Arhiva

– Sve sam mu rekao, on je meni sve… I on je nama svima rekao kroz pesme. Mogu da kažem da odlaziće pevači, ovi, oni, ali verujte, o svima drugima će reći: „Kakav je otišao glas, šteta, pesme…“ A o Halidu govore da je bio dobar čovek, tako da se niko ne ljuti, na stranu, ali Halid Bešlić je bio ljudina i čovek od kojeg se samo moglo učiti kako biti čovek i kako biti tako jednostavan, skroman… – rekao je Bešlagić.

Enis Bešlagić održaće govor na komemoraciji Halida Bešlića, a pored njega o pevačevom životu i karijeri pričaće i Dino Merlin i Emir Hadžihafizbegović.

– Da, održaću govor, pa eto, ja ispred porodice sam zamoljen da održim govor. Uvek govorim govorim iz srca, ja o Halidu mogu da pričam 24 sata da ništa ne spremam. Dovoljno je nekada i dve rečenice ako su smislene. Ono što ću reći je to da znam i kakav je bio i s kim je bio, i gde je bio. Znamo i kako je njemu bilo. Smatram o tom čoveku govore njegova dela. Nema toga više među ovim estradnim, nazovimo ličnostima, svi se bave samo sobom. Ja sam učio od najboljih, 30 godina sam poznavao Halida i gledao kako se najveća zvezda ponaša, kako se druži, kako se ponaša, kako je skroman. Njemu su samo mogli da zamere što su ga svi voleli, imate ljudi koji vole i poštuju svoje, a on je i voleo svoje i poštovao tuđe, a i njega su voleli. On je sve ljude gledao isto – rekao je glumac i dodao da je u kontaktu sa Bešlićevom porodicom.

– Žena ima problem zdravstveni, ali to se rešava. Čujem se sa porodicom, mi smo svi povezani, zajedno smo, delimo iste dane. Kod nas ljubav traje i kad sve prođe, opet ćemo mi tu biti zajedno – izjavio je Enis i otkrio uz koju pesmu će sahraniti Halida.

– Biće sahranjen uz "Romaniju“, Romanija je njegovo mesto, mesto gde je on odrastao. Mislim da je to na najlepši mogući način. Zamoljen sam da izrecitiram tu pesmu i da ona bude puštena na kraju dženaze, tako da moram priznati da je na meni ogromna emotivna odgovornost – izjavio je za kraj Bešlagić.





