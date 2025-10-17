Posle 39 godina otkriveno kome je Halid Bešlić posvetio pesmu "Beograđanko mala", danas je uspešna poslovna žena i majka VIDEO

Halid Bešlić živeće večno. Dokaze je suvišno i nabrajati, jer njegova dela će se prepričavati, a pesme prenositi sa kolena na koleno. Halidovoj sahrani u Sarajevu prisustvovalo je preko 50.000 ljudi i svih krajeva nekadašnje Jugoslavije. M.M./ATAImages

- Moram vam priznati, Halid me je najviše zadivio ljudskošću, dobrotom. Bio sam tako neki student, a on je išao na kafu sa mnom, ručao. Nije on samo naš. Nije on sarajevski, nije bosanski, nije. Njega je Bog poslao na ovu zemlju.. Juče se desila jedna katarza. Ja danas osećam snagu i moć, deca i ljudi koji su širom sveta tražili dozvole, javljali mi se. Rekli su da će ako treba držati zvučnike u rukama... To su ljudi koji ga nisu poznavali, nisu popili kafu, a voleli su ga. Gde su kolege, gde su svi... Zato sam se angažovao. Gradio sam svoju karijeru, on je imao jugoslovensku. Teško je kada gradite karijeru u zemljama koje su prošle rat. Kada odeš na jednu stranu oni kažu "Šta si došao ovde", kad odeš na drugu, oni kažu "Što si sad kod nas". Nije lako bilo raditi tada. Bilo je teško. A on je spajao, bio voljen. Da se ne lažemo, svi su bili dobri sa Halidom. Hvalili su se dijamantom, ali to ne znači da si ti dijamant ako si pored njega. Znajući koliko je voleo Dinu, Sejdu, unuke, koja je to radost bila kad su se rodili. To je bila njegova nova katarza životna. Možete biti srećni što ste imali takvog oca, dedu. Budite ponosni - rekao je glumac Enis Bešlagić na komemoraciji, a salom se prelomio aplauz.

Pročitajte Halid Bešlić bio bi ljut da je znao da su oni bili na komemoraciji

I zaista, aplauz je Halida pratio tokom čitavog života, posebno onda kada je izvodio svoje velike hitove, napisane i pre više od tri decenije. Jedan od njih, prelepa balada, "Vraćam se majci u Bosnu", dugo je nosila epitet najromantičije pesme. Još kada su krenule priče da je posvećena Suzani Mančić, sa kojom je Halid bio veoma blizak, numera je postajala sve veći hit. Ipak, jednu drugu pesmu Halid je zaista posvetio Suzani, za koju su tada svi šuškali da je njegova velika simpatija. Koja pesma je u pitanju pogledajte OVDE.

Danas, 39 godina kasnije, Suzana je u svom gostovanju na Blic televizi iskreno priznala da pesma Halida Bešlića nije posvećena njoj.

- "Beograđanku" je Halid Bešlić pevao pre nego što smo se mi upoznali, pa zato ne mislim da je posvetio meni. Ne doživljavam sebe kao fatalnu ženu, mi smo udarnički raditili tada, to svi znaju - izjavila je Suzana Mančić, koja je 1986. godine sa Halidom doživela i udes, iz kog su srećom izašli nepovređeni.

Pesma Halida Bešlića "Beograđanko mala" posvećena je ovoj devojčici

Posle skoro četiri decenije saznaje se da je prelepa numera posvećena Beograđanki koja u pesmi nije imenovana, ali su Halidovi saradnici otkrili kako je došlo do ovog hita i kako je devojčica Dragana bila inspiracija. Naime, čuveni bosanski kompozitor i tekstopisac Nazif Gljiva, sa kojim je Halid godinama sarađivao, napisao je ovu pesmu nakon što se njegov sin Emir zaljubio u Beograđanku Draganu.

Ova mladalačka ljubav, prerasla je u porodično prijateljstvo, te je Nazif, kada bi boravio u Beogradu, često odsedao baš u domu Draganinih roditelja. Kako prenosi portal Bosna info, Dragana je godinama živela u Sarajevu, posle čega se vratila u rodni Beograd, gde je danas uspešna poslovna žena i majka.

Inače, ovo je jedna od omiljenih pesama na veseljima, a posebno je pažnju privukao fudbaler Zlatan Ibrahimović, koji je više puta objavljivao videe gde se veseli uz ovaj hit.





