Beograd se oprašta od Halida Bešlića, danas u 17h

U Beogradu će danas u 17 časova, u Skadarliji, biti održan skup u čast preminulog pevača Halida Bešlića, koji nas je napustio 7. oktobra. Po ugledu na brojne gradove u regionu, i Beograd će danas odati počast velikom pevaču i čoveku još većeg srca.
Pročitajte Halid Bešlić je ovu pesmu posvetio Suzani Mančić, umalo 1986. nisu zajedno poginuli, od njega se oprostila dirljivim rečima
"Predlog je da se okupimo na Skadarliji sutra u 17 časova, 12.10. i da odamo počast. Iskreno sam razočaran što se niko iz Beograda nije oglasio povodom organizacije skupa podrške, lika i dela Halidu Bešliću. S obzirom na sve što je Halid dao muzici i publici širom bivše Jugoslavije, najmanje što možemo jeste da mu pokažemo poštovanje i zahvalnost u ovim teškim trenucima", dat je predlog, a mnogi su istakli da je i sam Halid najviše voleo ovu ulicu, poznatu po brojnim kafanama i dobroj muzici.
"Ako ima neko raspoložen da preuzme inicijativu, bilo koji organizator, udruženje ili pojedinac. Bilo bi divno da pokušamo da se nešto organizuje već sutra ili prekosutra. Verujem da bi se Beograđani rado odazvali, samo je potrebno malo volje i koordinacije. Pozivam sve koji mogu i žele da se uključe, neka se čuje i naša podrška", pisalo je na jednoj Instagram stranici.
"Možda bi bilo lepo da se sutra oko 17 časova ljudi okupe na Skadarliji i odaju počast Halidu Bešliću. Njegove pesme su bile deo naših života, i verujem da bi neki želeli da se zajedno sete toga. Satnica i lokacija su samo predlog, prava organizacija još ne postoji, pa ako neko želi da pomogne, dobrodošao je. Važno je samo da sve bude mirno i s poštovanjem", pisalo je u objavi.
Beograđani, Halid je to zaslužio!
Slične Vesti
Tokom Halidove sahrane u ponedeljak jedna stvar će biti najstrože zabranjena, dženaza počinje u 13:30
Sahrana Halida Bešlića u ponedeljak okupiće veliki broj ljudi, jedno će biti nasjtrože zabranjeno
11/10/2025Saznajte više
U testamentu Halida Bešlića samo jedno ime, to nije sin Dino
Nasledstvo Halida Bešlića nije pripalo njegovom sinu
10/10/2025Saznajte više
Ovo je poslednji snimak Halida Bešlića, supruga Sejda nije se odvajala od njega
Ovo je poslednji snimak Halida Bešlića
10/10/2025Saznajte više
Ležali su soba do sobe u bolnici, suprugova smrt načisto ju je dotukla: Halidova voljena Sejda dalje mora sama, lekari je pustili kući
Halid Bešlić iza sebe je ostavio suprugu Sejdu i sina Dina
07/10/2025Saznajte više
Pročitajte još
Beograd se oprašta od Halida Bešlića, danas u 17h
Beograd se oprašta od Halida Bešlića, skup zakazan za 17h u Skadarliji
12/10/2025Saznajte više
Mina Lazarević ima novog dečka, poznati glumac joj ukrao srce: On je moja podrška i vetar u leđa
Mina Lazarević u vezi je sa kolegom
12/10/2025Saznajte više
Dragan Stojković Piksi dao ostavku! Veljko Paunović novi selektor?
Dragan Stojković Piksi dao ostavku na mesto selektora fudbalske reperezenatcije Srbije
12/10/2025Saznajte više
Umrla Dajana Kiton
11/10/2025Saznajte više
Peletov i Olgin sin ne pojavljuje se u javnosti, ali sada će se to promeniti, dobio funkciju
Sin Dragana Petrovića Peleta dobio funkciju
11/10/2025Saznajte više
Branko Janković oženio se glumicom, rodila je troje dece i karijeru ostavila po strani: Odveo me u kafanu i rekao "Ti ćeš biti moja žena"
Branko Janković oženio je glumicu
11/10/2025Saznajte više
Komentari (0)