Beograd se oprašta od Halida Bešlića, danas u 17h

U Beogradu će danas u 17 časova, u Skadarliji, biti održan skup u čast preminulog pevača Halida Bešlića, koji nas je napustio 7. oktobra. Po ugledu na brojne gradove u regionu, i Beograd će danas odati počast velikom pevaču i čoveku još većeg srca.

"Predlog je da se okupimo na Skadarliji sutra u 17 časova, 12.10. i da odamo počast. Iskreno sam razočaran što se niko iz Beograda nije oglasio povodom organizacije skupa podrške, lika i dela Halidu Bešliću. S obzirom na sve što je Halid dao muzici i publici širom bivše Jugoslavije, najmanje što možemo jeste da mu pokažemo poštovanje i zahvalnost u ovim teškim trenucima", dat je predlog, a mnogi su istakli da je i sam Halid najviše voleo ovu ulicu, poznatu po brojnim kafanama i dobroj muzici.

"Ako ima neko raspoložen da preuzme inicijativu, bilo koji organizator, udruženje ili pojedinac. Bilo bi divno da pokušamo da se nešto organizuje već sutra ili prekosutra. Verujem da bi se Beograđani rado odazvali, samo je potrebno malo volje i koordinacije. Pozivam sve koji mogu i žele da se uključe, neka se čuje i naša podrška", pisalo je na jednoj Instagram stranici.

"Možda bi bilo lepo da se sutra oko 17 časova ljudi okupe na Skadarliji i odaju počast Halidu Bešliću. Njegove pesme su bile deo naših života, i verujem da bi neki želeli da se zajedno sete toga. Satnica i lokacija su samo predlog, prava organizacija još ne postoji, pa ako neko želi da pomogne, dobrodošao je. Važno je samo da sve bude mirno i s poštovanjem", pisalo je u objavi.

Beograđani, Halid je to zaslužio!






