Juče je u Sarajevu na večni počinak ispraćen Halid Bešlić. Porodica, prijatelji, kolege i preko 50.000 ljudi sa različitih strana nekadašnje Jugoslavije, ujedinjeni u svom bolu, u suzama su prisustvovali Halidovoj komemoraciji, a potom i sahrani na sarajevskom groblju Bare. M.M./ATAImages

Masa ljudi otišla je da se oprosti od Halida, a nakon komemoracije pevaču, oglasila se bosanska voditeljka Hana Hadžiavdagić, koja je istakla da bi Halida rastužila činjenica da su samo pozvani bili prisutni komemoraciji, piše Kurir.

- Sada nešto razmišljam - Halid kakav je insan bio, on bi sada bio ljut da zna da su samo zvanice danas bile na komemoraciji, a ne "običan svet". Da se on pitao, on bi sve pustio u pozorište... Veliki si bio, Halide i da nam svida budeš lekcija kakvi ljudi trebamo biti. Hvala ti na tome poručila je ona na Instagramu, a mnogi su se složili sa njenim mišljenjem.

Skoro dva sata pre početka komemoracije stigao je Halidov sin Dino kako bi sve prošlo u najboljem redu. On je sa decom i suprugom došao je u Narodno pozorište, a pored njega je ostala prazna stolica koja je na kojoj piše ime udovice Halida Bešlića, koja nije došla na komemoraciju.

Unuka Halida Bešlića održala je emotivan govor, i svojim rečima probudila neizmernu tugu u srcima svih prisutnih.

- Deda, znaš deda, znamo mi da si poseban. Mnogo ljudi te voli. Nismo ni bili svesni koliko ih je. Ja jesam muzički nadarena, a imam i na koga da budem, Ja sam dedin lav. Volela bih da si još dugo sa nama, fališ nam jako. Znaš deda, mama nam nije rekla da si nas u utorak na pustio, ali mi smo znali. Deda, ti si naša ljubav, oslonac i štit. Mi bi voleli da si tu. Volimo te - rekla je mala Lamija Bešlić.

- Moram vam priznati, Halid me je najviše zadivio ljudskošću, dobrotom. Bio sam tako neki student, a on je išao na kafu sa mnom, ručao. Nije on samo naš. Nije on sarajevski, nije bosanski, nije. Njega je Bog poslao na ovu zemlju.. Juče se desila jedna katarza. Ja danas osećam snagu i moć, deca i ljudi koji su širom sveta tražili dozvole, javljali mi se. Rekli su da će ako treba držati zvučnike u rukama... To su ljudi koji ga nisu poznavali, nisu popili kafu, a voleli su ga. Gde su kolege, gde su svi... Zato sam se angažovao. Gradio sam svoju karijeru, on je imao jugoslovensku. Teško je kada gradite karijeru u zemljama koje su prošle rat. Kada odeš na jednu stranu oni kažu "Šta si došao ovde", kad odeš na drugu, oni kažu "Što si sad kod nas". Nije lako bilo raditi tada. Bilo je teško. A on je spajao, bio voljen. Da se ne lažemo, svi su bili dobri sa Halidom. Hvalili su se dijamantom, ali to ne znači da si ti dijamant ako si pored njega. Znajući koliko je voleo Dinu, Sejdu, unuke, koja je to radost bila kad su se rodili. To je bila njegova nova katarza životna. Možete biti srećni što ste imali takvog oca, dedu. Budite ponosni - rekao je glumac Enis Bešlagić na komemoraciji, a salom se prelomio aplauz.





