Sejda Bešlić neutešna: Nema mog Haldže...

Sejda Bešlić u suzama ispraća dane otkako je 7. oktobra preminuo njen voljeni suprug Halid. Pevačica Hanka Paldum pojavila se danas na skupu u centru Sarajeva posvećenom Halidu Bešliću, gde je podelila uspomene na njega i govorila o njegovoj posvećenosti porodici, posebno supruzi Sejdi, o kojoj je brinuo do poslednjeg dana.
Pročitajte Ležali su soba do sobe u bolnici, suprugova smrt načisto ju je dotukla: Halidova voljena Sejda dalje mora sama, lekari je pustili kući
- On je atmosferu znao da dovede do usijanja, i tako je sve počelo, dok nije došao trenutak kada je snimio pesmu „Neću, neću dijamante“. Rekla sam mu tada: „Halde, ovo ti je hit kao kuća.“ Sretali smo se često, zajedno nastupali… Te nezaboravne uspomene zauvek će mi ostati urezane u sećanje. Bosna je izgubila velikog čoveka, kao i svi oni kojima je ljubav bila pokretačka snaga u životu. Njegove pesme sada bude suze i sećanje na divnog čoveka - ispričala je Hanka.
Dodala je i emotivan detalj iz jednog od poslednjih razgovora s Halidom kome je prisustvovala i njegova supruga Sejda.
- Rekao mi je: "Mene ništa ne boli. Sejdu moju boli, mene ne boli". Stegla sam srce da mi suze ne krenu, a Dino je plakao dok nas je slušao. Sejda, Dino i njegove unučice bili su njegovi najveći hitovi. Danas Sejda plače i govori: "Nema mog Haldže…" - rekla je Hanka u "Premijeri - Vikend Specijalu".
Na emotivnom skupu u Sarajevu, kojem je prisustvovala i velika diva narodne muzike Hanka Paldum, došlo je do neprijatne situacije kada joj je, savladana emocijama i sećanjima na Halida, iznenada pozlilo, piše Kurir.
Naime, pevačica je tokom govora istakla da joj je Halid bio veliki prijatelj, ne samo kolega, a u jednom trenutku su je preplavile emocije i njoj je pozlilo. Ona je odmah sišla sa bine, a svi su joj potrčali u pomoć. Na skupu je pozlilo i glumcu Emiru Hadžihafizbegoviću.
