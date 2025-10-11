Tokom Halidove sahrane u ponedeljak jedna stvar je najstrože zabranjena, dženaza počinje u 13:30

Sahrana Halida Bešlića, koji je preminuo 7. oktobra u bolnici i Sarajevu, okupiće veliki broj ljudi. Halid će biti sahranjen u ponedeljak, u Sarajevu, pored svog najboljeg prijatelja Kemala Montena.

- Kemal i ja smo bili kao braća. Odredio sam gde će mu biti grob, sam sam izabrao lokaciju. Njegova supruga Branka mi je rekla: “Gde god kažeš, biće tamo” - rekao je tada, a deceniju kasnije obojica će počivati na sarajevskom groblju “Bare”. Antonio Ahel/ATA Images

Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo objavila je važne informacije u vezi sa procedurom poslednjeg ispraćaja Halida Bešlića, koji će se održati u ponedeljak, 13. oktobra.

Dakle, u 11:00 sati u Narodnom pozorištu Sarajevo biće održana Komemoracija, čije će praćenje građanima biti omogućeno i na Trgu Susan Sontag. U vremenu od 09:00 do 12:30 sati, u ulicama Branilaca Sarajeva i Kulovića biće izmenjen režim saobraćaja, pišu bosanski portali.

U 13:30 sati, u Begovoj džamiji biće klanjana dženaza. Iz MUP-a apeluju na građane koji nameravaju da prisustvuju dženazi, ukoliko dolaze putničkim motornim vozilima, da parkiraju dalje od starog centra grada, te da vode računa da vozila ne ostavljaju u ulicama na način da otežaju ili onemogućavaju protok saobraćaja. U 15:00 sati na Gradskom groblju Bare biće obavljen ukop.

Na svim pravcima koji vode ka Gradskom groblju Bare očekuje se pojačan saobraćaj, a koji će regulisati policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo. Na Magistralnom putu M18, deonica Vogošća – Bare, zbog očekivanog povećanog priliva vozila, moguće je privremeno preusmeravanje teretnih motornih vozila na alternativne pravce. Takođe, u ulicama Jukićeva, Betanija i Dejzina Bikića, u skladu s procenom na terenu, biće privremeno izmenjen režim saobraćaja. Ulicom Alipašina, u vremenu od 12:00 do 17:00 sati, biće zabranjeno kretanje teretnih motornih vozila, koja će biti preusmeravana na alternativne pravce.

Zbog velikog interesa, takođe ističu da je upotreba dronova iznad skupa ljudi, na svim pomenutim lokacijama najstrože zabranjena.





