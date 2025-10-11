Tokom Halidove sahrane u ponedeljak jedna stvar je najstrože zabranjena, dženaza počinje u 13:30

Sahrana Halida Bešlića, koji je preminuo 7. oktobra u bolnici i Sarajevu, okupiće veliki broj ljudi. Halid će biti sahranjen u ponedeljak, u Sarajevu, pored svog najboljeg prijatelja Kemala Montena.
- Kemal i ja smo bili kao braća. Odredio sam gde će mu biti grob, sam sam izabrao lokaciju. Njegova supruga Branka mi je rekla: “Gde god kažeš, biće tamo” - rekao je tada, a deceniju kasnije obojica će počivati na sarajevskom groblju “Bare”.
Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo objavila je važne informacije u vezi sa procedurom poslednjeg ispraćaja Halida Bešlića, koji će se održati u ponedeljak, 13. oktobra.
Dakle, u 11:00 sati u Narodnom pozorištu Sarajevo biće održana Komemoracija, čije će praćenje građanima biti omogućeno i na Trgu Susan Sontag. U vremenu od 09:00 do 12:30 sati, u ulicama Branilaca Sarajeva i Kulovića biće izmenjen režim saobraćaja, pišu bosanski portali.
Pročitajte Ovo je poslednji snimak Halida Bešlića, supruga Sejda nije se odvajala od njega
U 13:30 sati, u Begovoj džamiji biće klanjana dženaza. Iz MUP-a apeluju na građane koji nameravaju da prisustvuju dženazi, ukoliko dolaze putničkim motornim vozilima, da parkiraju dalje od starog centra grada, te da vode računa da vozila ne ostavljaju u ulicama na način da otežaju ili onemogućavaju protok saobraćaja. U 15:00 sati na Gradskom groblju Bare biće obavljen ukop.
Na svim pravcima koji vode ka Gradskom groblju Bare očekuje se pojačan saobraćaj, a koji će regulisati policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo. Na Magistralnom putu M18, deonica Vogošća – Bare, zbog očekivanog povećanog priliva vozila, moguće je privremeno preusmeravanje teretnih motornih vozila na alternativne pravce. Takođe, u ulicama Jukićeva, Betanija i Dejzina Bikića, u skladu s procenom na terenu, biće privremeno izmenjen režim saobraćaja. Ulicom Alipašina, u vremenu od 12:00 do 17:00 sati, biće zabranjeno kretanje teretnih motornih vozila, koja će biti preusmeravana na alternativne pravce.
Zbog velikog interesa, takođe ističu da je upotreba dronova iznad skupa ljudi, na svim pomenutim lokacijama najstrože zabranjena.
Slične Vesti
U testamentu Halida Bešlića samo jedno ime, to nije sin Dino
Nasledstvo Halida Bešlića nije pripalo njegovom sinu
10/10/2025Saznajte više
Ovo je poslednji snimak Halida Bešlića, supruga Sejda nije se odvajala od njega
Ovo je poslednji snimak Halida Bešlića
10/10/2025Saznajte više
Evo kada i gde će biti sahranjen Halid Bešlić
Sahrana Halida Bešlića održaće se 13. oktobra
07/10/2025Saznajte više
Ležali su soba do sobe u bolnici, suprugova smrt načisto ju je dotukla: Halidova voljena Sejda dalje mora sama, lekari je pustili kući
Halid Bešlić iza sebe je ostavio suprugu Sejdu i sina Dina
07/10/2025Saznajte više
Pročitajte još
Tokom Halidove sahrane u ponedeljak jedna stvar je najstrože zabranjena, dženaza počinje u 13:30
Sahrana Halida Bešlića u ponedeljak okupiće veliki broj ljudi, jedno će biti nasjtrože zabranjeno
11/10/2025Saznajte više
Sinove sama odgajala, a o razvodu ne govori: Brak Ljiljane Stjepanović završen velikom traumom
Brak Ljiljane Stjepanović završen je traumom
10/10/2025Saznajte više
Do sada najveća promena u Cecinoj karijeri, odluka je konačna
Karijera Cece Ražnatović sada je u njihovim rukama
10/10/2025Saznajte više
Košarkaš Vanja Marinković pogasio sve društvene mreže, otkrio šta ga je naljutilo
Košarkaš Vanja Marinković odlučio je da se posveti samo realnom životu, pa je bez imalo dileme pogasio sve društvene mreže
10/10/2025Saznajte više
U testamentu Halida Bešlića samo jedno ime, to nije sin Dino
Nasledstvo Halida Bešlića nije pripalo njegovom sinu
10/10/2025Saznajte više
Kako se Nina i Tea Rađen odnose prema bratu Alekseju? Milica Ristić otvorila dušu
Milica Ristić otkrila detalje odnosa sa Rađenovim ćerkama
10/10/2025Saznajte više
Komentari (0)