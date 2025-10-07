Umro Halid Bešlić

Halid Bešlić preminuo je u Kliničkom centru u Sarajevu.
Legenda narodne muzike preminuo je pre svog 72. rođendana potvrđeno je za portal "Avaza".
Halid Bešlić je već neko vreme boravio je u bolnici, zbog ozbiljnih zdravstvenih problema. Ceo region molio se za njegov oporavak, ali spasa nije bilo.
Hospitalizovan je nakon što mu je pozlilo u Banja Luci, gde je imao koncert. Po dolasku u bolnicu smešten je na odeljenje onkologije.
Halid Bešlić rođen je 20. novembra 1953. godine u Knežini kod Sokoca. Ostavio je neizbrisiv trag na muzičkoj sceni bivše Jugoslavije.
Njegova karijera trajala je duže od četiri decenije, a publika će ga pamtiti po brojnim hitovima, kao što su “Miljacka”, “Prvi poljubac”, “Ja bez tebe ne mogu da živim”...
Vreme i mesto sahrane biće naknadno saopšteni.
