Halid Bešlić (71) izgubio je bitku sa bolešću, a vest o njegovoj smrti potresla je region. Jedan od najpopularnijih izvođača s ovih prostora, bio je u bolnici u Sarajevu, gde je i preminuo.

Halid je iza sebe ostavio suprugu Sejdu, s kojom je bio u braku od 1977. godine. Njihova ljubav započela je u godinama kada je Halid tek kročio u svet muzike, dok je Sejda tada radila u fabrici čokolade. Ubrzo nakon venčanja, napustila je posao kako bi se potpuno posvetila porodici.

Prvi susret Halida i Sejde dogodio se na proslavi Dana žena, gde je Halid u šali zaprosio Sejdu, ipak ono što je počelo sa šalom brzo se pretvorilo u zajednički život.

- Nisam upoznao suprugu na nastupu. U kafiću gde sam nastupao, na ulazu u Sarajevo... Moja snaja je tamo radila, bila je kuvarica i upoznala me sa suprugom. Nije izlazila u kafiće. Kad smo se upoznali, video sam da je to to, zabavljali smo pola godine i odmah nakon toga smo se venčali. Toliko smo godina zajedno i još uvek funkcionišemo. Bilo je teških godina u našoj vezi, ali smo sve prebrodili... Kad smo bili mlađi, to je nekako bilo normalno - ispričao je Halid jednom prilikom. Ata Images

Nedavno se saznalo kako Sejda ima zdravstvenih problema te da je u istoj bolnici u kojoj se Halid lečio.

- Da, oboje su u teškom stanju. Nisu toliko stari da bi nas napustili, verujem da će oboje to prebroditi. Nisam bio u bolnici, ali čuo sam da su smešteni u sobe jednu do druge. Takav je život, ali on je pun elana i verujem da će izdržati - poručio je nedavno pevač Halid Muslimović za Telegraf.

- Ona nije više u bolnici, ali je ovo prerano. Nisam se čuo sa njom, trenutno nisam u Sarajevu.Tuga jedna velika, šta da kažem - rekao je pevač Osman Hadžić sada za Telegraf.

Kroz godine Halid i Sejda zajedno su prošli kroz brojne izazove, a jedan od najtežih trenutaka bio je kada je Sejda obolela od tumora.

- Operacija tumora uskratila je Sejdi mogućnost da ponovno postane majka, i to nam je bila velika tuga - kazao je svojevremeno Bešlić.

