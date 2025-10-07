Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
© 2001-2025, hellomagazine.com
Evo kada i gde će biti sahranjen Halid Bešlić

Evo kada i gde će biti sahranjen Halid Bešlić

Autor: | 07/10/2025

0

Region se oprašta od Halida Bešlića  koji je preminuo danas u ranim popodnevnim časovima u Kliničkom centru u Sarajevu.

Legenda narodne muzike preminuo je pre svog 72. rođendana potvrđeno je za portal "Avaza". On je već neko vreme boravio je u bolnici, zbog ozbiljnih zdravstvenih problema. Ceo region molio se za njegov oporavak, ali spasa nije bilo.

Antonio Ahel ATA Images

 

Hospitalizovan je nakon što mu je pozlilo u Banja Luci, gde je imao koncert. Po dolasku u bolnicu smešten je na odeljenje onkologije.

Halid Bešlić rođen je 20. novembra 1953. godine u Knežini kod Sokoca. Ostavio je neizbrisiv trag na muzičkoj sceni bivše Jugoslavije.

Njegova karijera trajala je duže od četiri decenije, a publika će ga pamtiti po brojnim hitovima, kao što su “Miljacka”, “Prvi poljubac”, “Ja bez tebe ne mogu da živim”...

Pročitajte Oglasio se Dino Bešlić, Halidov jedinac jedva izustio tri reči

Halid Bešlić bio je jedan od omiljenih pevača narodne muzike u čitavom regionu, a prijatelji i kolege imaju samo reči hvale za njega.

Sahrana Halida Bešlića održaće se 13. oktobra, piše „Telegraf“. Najpre će biti održana komemoracija od 11 časova u Narodnom pozorištu u Sarajevu, a u 12 časova će biti klanjanje namaza ispred Begove džamije.

Sahrana će se obaviti u 15 časova na gradskom groblju „Bare“.

Komentari (0)

Loading
svi komentari ostavi komentar +
Tamara Roksandić Antonio Ahel/ATA Images

Slične Vesti

Tagovi: sahrana halida bešlića halid bešlić umro halid bešlić smrt

Pročitajte još

Najnovije vesti