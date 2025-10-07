Evo kada i gde će biti sahranjen Halid Bešlić

Region se oprašta od Halida Bešlića koji je preminuo danas u ranim popodnevnim časovima u Kliničkom centru u Sarajevu.

Legenda narodne muzike preminuo je pre svog 72. rođendana potvrđeno je za portal "Avaza". On je već neko vreme boravio je u bolnici, zbog ozbiljnih zdravstvenih problema. Ceo region molio se za njegov oporavak, ali spasa nije bilo. Antonio Ahel ATA Images

Hospitalizovan je nakon što mu je pozlilo u Banja Luci, gde je imao koncert. Po dolasku u bolnicu smešten je na odeljenje onkologije.

Halid Bešlić rođen je 20. novembra 1953. godine u Knežini kod Sokoca. Ostavio je neizbrisiv trag na muzičkoj sceni bivše Jugoslavije.

Njegova karijera trajala je duže od četiri decenije, a publika će ga pamtiti po brojnim hitovima, kao što su “Miljacka”, “Prvi poljubac”, “Ja bez tebe ne mogu da živim”...

Halid Bešlić bio je jedan od omiljenih pevača narodne muzike u čitavom regionu, a prijatelji i kolege imaju samo reči hvale za njega.

Sahrana Halida Bešlića održaće se 13. oktobra, piše „Telegraf“. Najpre će biti održana komemoracija od 11 časova u Narodnom pozorištu u Sarajevu, a u 12 časova će biti klanjanje namaza ispred Begove džamije.

