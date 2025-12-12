Za dom Dragana Kojića Kebe kažu da je najlepši na Bežanijskoj kosi, uverite se i sami (foto)

Dom Dragana Kojića Kebe u kome živi sa suprugom Oljom nalazi se u luksuznom naselju na Bežanijskoj kosi gde su mu prve komšije Lepa Brena kao i porodica prerano preminulog Saše Popovića. Keba i Olja pre nekoliko decenija na pomenutoj lokaciji skrojili su oazu mira baš po svojoj meri. Dejan Milićević

Svoj mali raj Dragan Kojić Keba od radoznalih pogleda zaštitio je visokom ogradom. Ipak, s vremena na vreme odškrine kapiju, pa i vrata kuće, a javnost dobije priliku da zaviri u unutrašnjost koja odiše luksuzom. Dejan Milićević

U domu Dragana Kojića Kebe preovlađuju svetli tonovi, prvenstveno bela, bež i zlatna boja, a ukrasne sveće i cveće daju prostoru posebnu toplinu. Kućni ljubimac Pako ima posebno mesto na kauču prepunom jastuka.

U dnevnom boravku nalazi se vitrina gde pevač čuva sve nagrade koje je dobio tokom dugogodišnje karijere, a tu se nalazi i omiljeno štivo za čitanje.Tokom prohladnih večeri Keba uživa da se sa suprugom ušuška pored kamina, gde joj otpeva neku pesmu uz gitaru.

Za vreme novogodišnjih praznika dom Dragana Kojića Kebe zablista posebnim sjajem kada domaćica Olja prezentuje sve svoje dekoraterske veštine.

Prema pisanju medija, Kebin i Oljin dom prostire se na više od 300 kvadrata, a osim čarobnog enterijera, mogu se pohvaliti dvorištem sa bazenom i božanstvenom baštom gde tokom lepih dana uživaju da ugoste prijatelje.

Na uredno pokošenom travnjaku u letnjim mesecima svoje mesto nalazi bela baštenska garnitura od kovanog gvožđa, idealna za opuštanje i ispijanje kafe sa prijateljima.

Sa druge strane kuće prizor je nešto drugačiji, ali nijedan hedonista se ne bi požalio. Veliki bazen okružen je popločanim stazama i pravo je mesto za uživanje u toplim letnjim danima.

Pogledajte galeriju Dom Dragana Kojića Kebe





