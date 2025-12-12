Za dom Dragana Kojića Kebe kažu da je najlepši na Bežanijskoj kosi, uverite se i sami (foto)

Dom Dragana Kojića Kebe u kome živi sa suprugom Oljom nalazi se u luksuznom naselju na Bežanijskoj kosi gde su mu prve komšije Lepa Brena kao i porodica prerano preminulog Saše Popovića. Keba i Olja pre nekoliko decenija na pomenutoj lokaciji skrojili su oazu mira baš po svojoj meri.
Svoj mali raj Dragan Kojić Keba od radoznalih pogleda zaštitio je visokom ogradom. Ipak, s vremena na vreme odškrine kapiju, pa i vrata kuće, a javnost dobije priliku da zaviri u unutrašnjost koja odiše luksuzom.
U domu Dragana Kojića Kebe preovlađuju svetli tonovi, prvenstveno bela, bež i zlatna boja, a ukrasne sveće i cveće daju prostoru posebnu toplinu. Kućni ljubimac Pako ima posebno mesto na kauču prepunom jastuka.
U dnevnom boravku nalazi se vitrina gde pevač čuva sve nagrade koje je dobio tokom dugogodišnje karijere, a tu se nalazi i omiljeno štivo za čitanje.Tokom prohladnih večeri Keba uživa da se sa suprugom ušuška pored kamina, gde joj otpeva neku pesmu uz gitaru.
Za vreme novogodišnjih praznika dom Dragana Kojića Kebe zablista posebnim sjajem kada domaćica Olja prezentuje sve svoje dekoraterske veštine.
Prema pisanju medija, Kebin i Oljin dom prostire se na više od 300 kvadrata, a osim čarobnog enterijera, mogu se pohvaliti dvorištem sa bazenom i božanstvenom baštom gde tokom lepih dana uživaju da ugoste prijatelje.
Na uredno pokošenom travnjaku u letnjim mesecima svoje mesto nalazi bela baštenska garnitura od kovanog gvožđa, idealna za opuštanje i ispijanje kafe sa prijateljima.
Sa druge strane kuće prizor je nešto drugačiji, ali nijedan hedonista se ne bi požalio. Veliki bazen okružen je popločanim stazama i pravo je mesto za uživanje u toplim letnjim danima.
Slične Vesti
300 kvadrata, dve garaže, bazen, dvorište... U ovom luksuzu žive Olja i Keba, porodična oaza na Bežanijskoj kosi ostavlja bez daha FOTO
Dom Dragana Kojića Kebe prava je porodična oaza mira, oduševiće vas fotografije
18/11/2022Saznajte više
Letnjikovac, bazen i bašta lavande: Keba i Olja od dvorišta napravili bajku, u ovoj oazi je nekad uživala Severina
Kuća Dragana Kojića Kebe ima dvorište kao iz bajke
24/06/2024Saznajte više
Bazen, dvorište, dve garaže: Olja i Keba se ne hvale, a na Bežaniji imaju 300 kvadrata luksuza
Dom Dragana Kojića Kebe je nestvaran
03/03/2024Saznajte više
Pročitajte još
Za dom Dragana Kojića Kebe kažu da je najlepši na Bežanijskoj kosi, uverite se i sami (foto)
Dom Dragana Kojića Kebe nalazi se na Bežanijskoj kosi
12/12/2025Saznajte više
Vesna Zmijanac hitno operisana
Vesna Zmijanac hitno operisana
11/12/2025Saznajte više
Ovo je omiljena pesma Jelene Đoković, tekst je pisala Marina Tucaković a muziku otac Borisa Novkovića, često je pevuši
Omiljena pesma Jelene Đoković ovih dana dobija svoje novo "ruho"
11/12/2025Saznajte više
Kuća Dragana Jovanovića i Branke Pujić na Zlatiboru je raj na zemlji, ovde uživaju sa unukom (foto)
Kuća Dragana Jovanovića i Branke Pujić na Zlatiboru je pravi raj na zemlji, ušuškana oaza
11/12/2025Saznajte više
Gledate ga na televiziji, ne znajući da je baš on bivši muž Vanje Ejdus! A tek kad čujete ko mu je majka...
Bivši muž Vanje Ejdus je sin omiljene jugoslovenske glumice
11/12/2025Saznajte više
Tihomir Stanić za HELLO!: Davno sam odlučio da ću umreti na svoj rođendan, ako ima pravde to će biti...
Tihomir Stanić isplanirao je svoj odlazak sa ovog sveta
11/12/2025Saznajte više
Komentari (0)