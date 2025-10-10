U testamentu Halida Bešlića samo jedno ime, to nije sin Dino

Halid Bešlić preminuo je 7. oktobra u 72. godini života, koji je neizmerno voleo. Nakon smrti, Halid iza sebe ostavlja na stotine pesama, humanitarnih donacija i divnih uspomena u ljudima koji su ga poznavali i s njim proveli vreme. Poznati pevač, iza sebe ostavlja i veliko bogatstvo, a domaći mediji uspeli su da saznaju kome pripada sve što je Bešlić stekao za života.
Kako kažu njegove komšije, Halid je ostavio testament u kom svu imovinu ostavlja supruzi Sejdi.
- Ja mislim da je on to sve ostavio Sejdi, ali da će se ona toga odreći ili se već odrekla u korist sina Dina. Oni su toliko divna porodica, tu nikad nije bilo drame, skandala, znalo se da bi Halid sve dao za porodicu. On je jednom i govorio da je on za života prošao sve i video sve, a da sada sve radi za svoje unučiće jer su mu oni bili centar sveta - govorila je komšinica za Republiku.
- Znate, Halid je često govorio da mu slava ništa ne znači ako ne zna da su mu žena i dete dobro. Govorio je da sve što je stekao, stekao je zbog njih, da njih obezbedi. Nije jurio luksuz, voleo je mir, porodicu, roštilj u dvorištu i unuke, koji mu trče u zagrljaj. Kad sam čula da je sve ostavio njima i da se supruga odrekla svega u korist Dina, pa to je samo potvrda onoga što smo svi znali: njih troje su disali kao jedno.
Halid Bešlić sve do poslednjeg dana bio je u bolnici uz svoju suprugu Sejdu, koja je bori sa kancerom, a sin Dino roditeljima je svakodnevno od pomoći.
- Dragi moj tata, voleo bih svašta nešto napisati, ali nemam snage za to. Samo znam da ćeš puno faliti ovoj ekipi na slici, a pogotovu tvojoj Lamiji i tvom Belminu. Volimo te puno i znaj da te nikada nećemo izneveriti. S ponosom ću nositi tvoje prezime i breme koje si mi ostavio. Tvoj Dino - napisao je Dino uz zajedničku porodičnu fotografiju.
Sahrana Halida Bešlića zakazana je za ponedeljak 13. oktobra. U Narodnom pozorištu Sarajevo će s početkom u 11 sati biti održana komemoracija. Dženaza će biti klanjana u 13.30 u Gazi Husrev-begovoj džamiji, a u 15 sati će biti sahranjen na gradskom groblju Bare.
