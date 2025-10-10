Ovo je poslednji snimak Halida Bešlića, supruga Sejda nije se odvajala od njega

Halid Bešlić bitku sa teškom bolešću izgubio je u 72. godini. Preminuo je u bolnici u Sarajevu, gde je bila smeštena i njegova voljena supruga Sejda, koja se hrabro bori sa kancerom.

O njihovoj ljubavi ovih dana dosta se priča. Prava, iskrena i za sva vremena, složićete se, takvih je danas malo. Halid je bio jednostavan čovek, velikog srca, koji je izuzetno voleo život i svoje prijatelje. Za rodno mesto posebno je bio vezan. Zaseok Vrapci u selu Knežina kod Sokoca - nikada nije zaboravio. Iako je stekao ogromnu popularnost i bogatstvo, Bešlić je uvek isticao da mu je taj kraj ostao najdraži, piše Kurir, pa je često boravio u prirodi koja ga je podsećala na detinjstvo. U dvorištu kuće u kojoj je odrastao, sagradio je i novu kuću koju je kasnije koristio kao vikendicu.

Upravo je tamo nastao njegov poslednji snimak sa suprugom Sejdom. Na kanalu "Bosanska Sehara" objavljena je pre četiri meseca reportaža iz Halidovog rodnog mesta. Bez obzira na uspeh i bogatstvo, pevač je uvek naglašavao da od njegovog rodnog mesta nema ništa lepše. Pored stare kuće imao je plug i često se prisećao detinjstva i vremena kad je sve bilo jednostavnije.

- Kada sam porastao bilo je mehanizacije, ali kada smo bili deca volovi su orali - govorio je Halid, koji je sedeo kraj svoje supruge koja mu je u životu bila najveća podrška i oslonac za sve, posebno u vaspitanju njihovog sina jedinca Dina.

- Dobro smo svi. Tako je, kako je - rekao je kratko Dino za medije na dan očeve smrti.

- Sejda nije više u bolnici, ali je ovo prerano. Nisam se čuo sa njom, trenutno nisam u Sarajevu.Tuga jedna velika, šta da kažem - rekao je pevač Osman Hadžić za Telegraf.

Sahrana Halida Bešlića zakazana je za ponedeljak 13. oktobra. U Narodnom pozorištu Sarajevo će s početkom u 11 sati biti održana komemoracija. Dženaza će biti klanjana u 13.30 u Gazi Husrev-begovoj džamiji, a u 15 sati će biti sahranjen na gradskom groblju Bare.





