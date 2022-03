Zdravlje Zorane Jovanović ozbiljno narušeno, blogerka uplašena: Napadi su se vratili, ovog puta još jači

Zdravlje Zorane Jovanović veoma je narušeno. Zorannah se požalila pratiocima na društvenim mrežama da su joj se vratili napadi panike u nikad gorem obliku.

Boško Karanović

„Sinoć sam imala jednu od gorih noći u poslednje vreme. Napadi panike su prestali dok sam putovala, ali sinoć su se vratili jači nego ikada i trajali su skoro dva sata, do pet ujutru. Malo je reći da sam katastrofa spavala posle toga i da me glava ubija“, napisala je na svom storiju i dodala da je morala da popije lek kako bi ostatak dana bila koliko-toliko normalna.

Zdravlje Zorane Jovanović već neko vreme nije najbolje

Podsetimo, prošlog leta Zorana se požalila pratiocima na „Jutjubu“ kroz kakav pakao je prošla. Objavila je video dugačak 46 minuta, koji je nastajao mesec dana, u kome je navela da je imala strašne napade panike . Instagram

‒ Bila sam dve nedelje na Mikonosu, pa je došla Kristina, išle smo u Barselonu, pa na Ibicu i stvarno je bilo top. Međutim, kada sam se vratila, krenuli su da me pucaju užasni napadi panike, budili su me u 4, 5 ujutru, onda sam sutradan imala veoma jake napade, zaredom nekoliko komada, a poslednji je bio toliko jak da sam mislila da imam srčani udar iako sam znala da je napad panike. Bio je toliko jak da sam i Hitnu zvala, koju nisam zvala šest godina. Gospođa je bila fina, išla korak po korak sa mnom da me smiri. Nastavili su se od tada, ali u blažim oblicima, više ne samo uveče, nego i preko dana, tako da sam potpuno izgubljena – rekla je Zorana.

Ona je, kako navodi „Blic“, priznala da je bila kod lekara.

– Išla sam kod lekara, sa te zdravstvene strane je sve u redu, nešto je bio okidač, ne znam šta, stvarno se ništa nije dogodilo. Ali otkako sam se vratila, nisam bila ni za snimanje ni za „Instagram“. Nadam se da ću biti bolje u narednim danima, anksioznost je sastavni deo života, mnogo ljudi pati od toga, samo mi nije jasno zašto u ovom trenutku kada je sve koliko-toliko okej. Verovatno mi se ponovo sve skupilo. Za prošlu turu znam šta je bio okidač , to je bilo pre tri godine, ali sada stvarno nemam blage veze.