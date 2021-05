Potresna ispovest princa Harija: Živeo sam noćnu moru, smrt majke odvukla me je u ponor alkohola i droge

Emisija princa Harija i Opre Vinfri počela je sa emitovanjem danas na "Apple tv+"

Princ Hari ogolio je dušu u „The me you can't see“, dugoočekivanom dokumentarnom serijalu o mentalnom zdravlju čiji je autor zajedno sa televizijskom ikonom Oprom Vinfri. U prvoj epizodi, emitovanoj danas na „Apple tv+“, vojvoda od Saseksa izneo je brojne detalje iz privatnog života o kojima do sada nije govorio.

Profimedia

Hari je priznao da je najgori period u njegovom životu bio između 28. i 32. godine, kada je imao česte napade panike i nepodnošljivu anksioznost. Utehu je pronašalazio u alkoholu i nedozvoljenim supstancama...

‒ Svaki put kad bih obukao odelo i kravatu preznojavao sam se. Srce mi je lupalo i pre nego bi izašao iz kuće. Imao sam napade panike, znojio sam se, srce mi je ubrzano lupalo... Bio sam spreman da pijem, da se drogiram, da radim stvari zbog kojih bih se trenutno osećao bolje. Polako sam postajao svestan da nisam u redu. Od ponedeljka do petka nisam pio, ali bih za vikend popio dovoljno za čitavu nedelju. Radio sam to iz očaja, da prikrijem nezadovoljstvo, tugu i depresiju.

Kada je shvatio da mu je potrebna stručna pomoć najveću podršku imao je u tadašnjoj devojci, sada supruzi. Da je preterao, shvatio je posle žustre svađe sa Megan. Bio je to trenutak odluke da život uzme u svoje ruke.

‒ Znao sam da ću, ako ne krenem na terapiju i popravim se, izgubiti ženu sa kojom želim da provedem život.

Getty images

Arčijeva prva reč bila je “baka”...

Mali Arči uneo je neopisivu ljubav u njihov dom. Hari je sa suzama u očima otkrio prvu reč koju je njegov sin izgovorio:

‒ U Arčijevoj sobi stajala je fotografija moje majke i jedna od prvih reči koje je izgovorio bila je „baka“. Baka Dajana. To je nešto najslađe, ali istovremeno razarujuće jer bi ona trebalo da bude ovde.

Od gubitka majke nikada se nije oporavio.

- Nisam želeo da mislim na nju, jer ako mislim isplivaće činjenica da je ne mogu vratiti i to će me samo rastužiti. Koji je smisao razmišljanja o nečem tužnom, koji je smisao razmišljanja o nekome koga ste izgubili i ko se više neće vratiti... Jednostavno sam odlučio da o tome ne razgovaram.

‒ Nije htela mene da probudi, jer je znala pod kakvim sam pritiskom od emitovanja tog intervjua, ali čuo sam je kako usred noći plače prekrivajući se jastukom. To je srceparajuće. Držao sam je, razgovarali smo... Nije mogla da zaustavi suze jer se bojala reakcija javnosti – krajnje iskreno ispričao je Hari sagovornici Opri Vinfri.