Suzana Mančić za HELLO!: Ja ću biti nana, moliću lepo!

U intervjuu koji je dala za novi broj magazina HELLO! Suzana Mančić osvrnula se na godinu koja je za nama, a pričala je i o porodici koja joj je najveća snaga.
- Nema mesta razočaranju, kada sumiram ovu 2025. godinu, bila je stvarno dobra – kaže šarmantna voditeljka.
U godini koja je na izmaku udala se starija ćerka Suzane Mančić, Teodora.
- Sada imamo četiri musketara. Iako imaju svoj dom, skoro svaki dan smo zajedno – otkrila je.
Na pitanje, da li bi volela da što pre postane baka, Suzana Mančić je odgovorila:
- Ja ću biti nana, molim lepo! Kad se desi, neka se desi, radovaću se!
