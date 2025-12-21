Suzana Mančić za HELLO!: Ja ću biti nana, moliću lepo!

U intervjuu koji je dala za novi broj magazina HELLO! Suzana Mančić osvrnula se na godinu koja je za nama, a pričala je i o porodici koja joj je najveća snaga.

- Nema mesta razočaranju, kada sumiram ovu 2025. godinu, bila je stvarno dobra – kaže šarmantna voditeljka. Mirko Tabašević

U godini koja je na izmaku udala se starija ćerka Suzane Mančić, Teodora.

- Sada imamo četiri musketara. Iako imaju svoj dom, skoro svaki dan smo zajedno – otkrila je.

Na pitanje, da li bi volela da što pre postane baka, Suzana Mančić je odgovorila:

- Ja ću biti nana, molim lepo! Kad se desi, neka se desi, radovaću se!

Ceo intervju sa Suzanom Mančić potražite u novom broju magazina HELLO!

