Crno na belo: Koliko Jelena Đoković zaista troši na garderobu (foto)

Stil Jelene Đoković - Od jednostavnih do ultraglamuroznih kombinacija

Suprugu najboljeg tenisera današnjice viđamo u raznim izdanjima – od onih toliko običnih, da se mnogi pitaju ima li uopšte novca da priušti sebi odeću, do ultraglamuroznih, kada oduzima dah u komadima sa najskupljim potpisima. Modni eksperti reći će da je Jelena Đoković uvek besprekorno obučena, u skladu sa prilikom, a ne sa sredstvima koja ima na raspolaganju. Uostalom, stil ne može da se kupi, a Jelena se najčešće drži starog dobrog pravila elegancije – manje je više. Nećete je videti ni sa kilogramima šminke na licu – dovoljna je doza koja naglašava sofisticiranost i ne privlači pažnju.

Instagram

Iako je njen stil evoluirao tokom godina, od nekih stvari nikad ne odustaje. Farmerke, lagane košulje i patike podrazumevaju se kao Jelenin svakodnevni izbor. Tu je i druga modna krajnost, ekskluzivnija, kada pravi društvo Novaku na specijalnim događajima. Čisto da podsetimo, njen ukus svojevremeno je pohvalila i Ana Vintur, a znamo da je strogu urednicu Voga teško oboriti s nogu.

Getty Images

Stil Jelene Đoković u 10 fotografija

Na tradicionalnoj večeri koja se organizuje po završetku Vimbldona, u julu 2016. godine, pojavila se u haljini sa cvetnim printom od šifona sa potpisom kuće Alexander McQueen. Getty Images

Za „sudar“ mode i tenisa u Milanu, Tennis Meets Fashion, gala veče koje su u septembru 2016. upriličili Fondacija Novak Đoković i Armani, odabrala je revijski model iz prolećne kolekcije Armani Prive.

Getty Images

Na humanitarnom događaju Fondacije Đoković u Londonu, u julu 2013, blistala je u haljini kuće Oscar de la Renta, a stajling je upotpunila klač torbica Bottega Veneta. Getty Images

Šampionska večera na Vimbldonu 2018, posle finala u kome su rekete ukrstili Novak i Rafael Nadal, i Jelena koja je u elegantnoj vezenoj haljini Đambatiste Valija ukrala poglede prisutnih.

Getty Images

Masters u Monte Karlu, u proleće 2015, pratila je kroz Louis Vuitton naočare za sunce... Getty Images

Stil Jelene Đoković oduševljava modne eksperte

Fondacija Novak Đoković i Privredna komora Srbije u maju 2018. potpisali su memorandum o saradnji, a direktorka humanitarne organizacije tada je nosila model brenda Peter Pilotto.

Boško Karanović

Panel koji su u februaru 2020. organizovali Fondacija slavnog tenisera i magazin Original protekao je, pogađate, u znaku Jelene Đoković. Za tu priliku izabrala je kardigan brenda Red Valentino sa izvezenim pticama. Boško Karanović

Iz svečane vimbldonske lože jedan Novakov meč je tog leta 2018. posmatrala u kratkoj narandžastoj haljini kuće Tularosa, sa floralnim motivima. Za nju je izdvojila 213 evra.

Getty Images

Finale US Opena 2012, kada je Endi Marej nadigrao Đokovića, pratila je u plavom puloveru. Bio bi to sasvim običan stajling da ga nije upotpunila minđušama od 18-karatnog zlata prestižne juvelirnice Van Cleef and Arpels. Getty Images

Farmerke, njen omiljeni komad „za svaki dan“, nosila je i prilikom jednog foto-sešna, a na nogama je imala jedan Nike model patika.

Miloš Nadaždin