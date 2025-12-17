Modni duel Aleksandre Prijović i Aleksandre Radović, iste farmerke, dva potpuno različita stila

Kada se na istom prestoničkom događaju pojave dve Aleksandre, jasno je da će poređenja biti neminovna. Ovoga puta u centru pažnje našao se modni duel između Aleksandre Prijović i Aleksandre Radović, koje su sasvim slučajno ili ne, ponele gotovo identične farmerke. Boško Karanović

Obe pevačice odlučile su se za svetli teksas, visok struk i široke nogavice, trend koji već sezonama ne silazi sa liste najpoželjnijih. Ipak, način na koji su ih stilizovale govori mnogo o njihovom ličnom modnom senzibilitetu.

Aleksandra Prijović, u crnoj jakni, bira urban i sveden pristup. Minimalistička kombinacija sa belom majicom i crnom kožnom jaknom daje farmericama glavnu ulogu, dok jednostavni aksesoari i čiste linije dodatno naglašavaju moderan, „cool girl“ izgled. Ovo je stajling koji lako može da se preslika iz prvog reda modne revije na gradske ulice.

S druge strane, Aleksandra Radović u crvenoj jakni unosi dozu glamura i zrelije elegancije. Njena kombinacija deluje ženstvenije i smelije, a efektna jakna u boji vina daje snažan kontrast svetlom teksasu. Ovakav izbor pokazuje kako iste farmerke mogu izgledati sofisticirano i upečatljivo uz pravi modni akcenat.

Ovaj modni duel Aleksandre Prijović i Aleksandre Radović savršeno dokazuje da jedan komad garderobe može imati potpuno drugačiji karakter, u zavisnosti od stila žene koja ga nosi. Prijović - urbana i trendi, Radović - elegantna i samouverena. Boško Karanović

A vi, čiji vam je stil bliži?





