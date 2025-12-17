Modni duel Aleksandre Prijović i Aleksandre Radović, iste farmerke, dva potpuno različita stila

Kada se na istom prestoničkom događaju pojave dve Aleksandre, jasno je da će poređenja biti neminovna. Ovoga puta u centru pažnje našao se modni duel između Aleksandre Prijović i Aleksandre Radović, koje su sasvim slučajno ili ne, ponele gotovo identične farmerke.
Obe pevačice odlučile su se za svetli teksas, visok struk i široke nogavice, trend koji već sezonama ne silazi sa liste najpoželjnijih. Ipak, način na koji su ih stilizovale govori mnogo o njihovom ličnom modnom senzibilitetu.
Aleksandra Prijović, u crnoj jakni, bira urban i sveden pristup. Minimalistička kombinacija sa belom majicom i crnom kožnom jaknom daje farmericama glavnu ulogu, dok jednostavni aksesoari i čiste linije dodatno naglašavaju moderan, „cool girl“ izgled. Ovo je stajling koji lako može da se preslika iz prvog reda modne revije na gradske ulice.
Pročitajte Jedna u nežnoj haljini, druga u belom odelu - Modni duel kraljice Ranije i Melanije Tramp, ne zna se koja je lepša
S druge strane, Aleksandra Radović u crvenoj jakni unosi dozu glamura i zrelije elegancije. Njena kombinacija deluje ženstvenije i smelije, a efektna jakna u boji vina daje snažan kontrast svetlom teksasu. Ovakav izbor pokazuje kako iste farmerke mogu izgledati sofisticirano i upečatljivo uz pravi modni akcenat.
Ovaj modni duel Aleksandre Prijović i Aleksandre Radović savršeno dokazuje da jedan komad garderobe može imati potpuno drugačiji karakter, u zavisnosti od stila žene koja ga nosi. Prijović - urbana i trendi, Radović - elegantna i samouverena.
A vi, čiji vam je stil bliži?
Pročitajte još
Novogodišnje haljine za plus sajz žene, kilogrami se tope u njima
Novogodišnje haljine za plus sajz žene, modeli koji osvajaju na prvi pogled
12/12/2025Saznajte više
Mala crna haljina idealna je za sve prilike, pa i za slavu: Mira Bobić Mojsilović najbolje zna kako se nosi
Mala crna haljina Mirjane Bobić Mojsilović
11/12/2025Saznajte više
Pravo iz srca, posvećeno posebnoj ženi: Revija Bate Spasojevića okupila poznate, dress code "black", oduševljenje i veliki aplauz
Poznati modni dizajner Bata Spasojević večeras je u hotelu Hyatt Regency Belgrade predstavio domaćoj publici novu kolekciju "Follow Your Heart II"
10/12/2025Saznajte više
Kako se obući za slavu? Ašok Murti zna odgovor, ovo je “ne, nikako”
Ašok Murti predlaže dres kod za slavu
09/12/2025Saznajte više
Modna ispovest Bate Spasojevića: Novu kolekciju pravio sam iz srca, za jednu posebnu ženu
Revija Bate Spasojevića u hotelu Hyatt Regency Belgrade
08/12/2025Saznajte više
Zašto nosimo šljokice za Novu godinu?
Zašto nosimo šljokice za Novu godinu? Ako se to nikada niste zapitali, krajnje je vreme
04/12/2025Saznajte više
Komentari (0)