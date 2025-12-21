Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Rođena sestra Džordža Klunija izgubila bitku sa rakom: Bila je moj heroj!

21/12/2025

Rođena sestra Džordža Klunija, Adelija Ada Zajdler, preminula je u petak, 19. decembra, potvrdio je glumac za magazin “People”.

Imala je 65 godina i već neko vreme vodila je borbu sa rakom.

- Suočila se sa rakom hrabro, i uz dozu humora. Nikada nisam upoznao nekog tako hrabrog. Bila je moj heroj! Amal i meni će mnogo nedostajati – rekao je Džordž Kluni.

Kako se navodi, Ada Zajdler preminla je mirno, okružena ljudima koje je volela, u bolnici u Kentakiju.

Sestra Džordža Klunija rođena je 2. maja 1960. godine, u Los Anđelesu. Kao nastavnica likovnog godinama je delila svoje znanje i ljubav prema umetnosti u jednoj osnovnoj školi. Zahvaljujući svojim akademskiim dostignućima bila je dobitnica nacionalne stipendije.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adina strast prema čitanju povezivala je ljude kroz lokalni klub ljubitelja knjiga. Bila je i članica umetničkog udruženja “Augusta Art Guild” i dugogodišnja predvodnica božižne parade u okrugu u kojem je živela.

U čituljji koju je objavila porodica navodi se da je iza sebe ostavila roditelje, voljenu decu Nika Zjdlera i Alison Zajdler Herolagu, brata Džordža Klunija i njegovu suprugu Amal, kao i brojne rođake.

Sestra Džordža Klunija biće sahranjena u ponedeljak 22. decembra u katoličkoj crkvi Svetog Patrika u Mejzvilu, u Kentakiju, preneo je “Dejli mejl”.

 

