Pravo iz srca, posvećeno posebnoj ženi: Revija Bate Spasojevića okupila poznate, dress code "black", oduševljenje i veliki aplauz

Poznati modni dizajner Bata Spasojević večeras je u hotelu Hyatt Regency Belgrade predstavio domaćoj publici novu kolekciju "Follow Your Heart II", inspirisanu snagom lične promene u trenucima koji su ostavili duboki emotivni ali i modni pečat na našeg proslavljenog kreatora.

Veliki broj poznatih ličnosti došao je da podrži Batu i uživa u njegovom stavralaštvu, tj modelima vrhunske mode.

Iako nastala u periodu duboke tišine zbog ličnog gubitka, kolekcija za jesen/zimu nosi posebnu vizuelnu priču o unutrašnjoj snazi, hrabrosti i stvaralačkom porivu koji je pronašao put - jer je došao iz srca. "Follow Your Heart II", zbog toga nije samo modna kolekcija, ona je posveta posebnoj ženi u Batinom životu - njegovoj majci, ženi koja je bila njegova "alfa i omega", stub i inspiracija.

- Od nje sam naučio šta znači kvalitet, šta je elegancija i šta je umetnost kreiranja života.Ova kolekcija je omaž ženi, ljubavi i snazi i istovremeno i omaž svim majkama koje su oblikovale svet u kojem stvaramo - otvorio je srce Bata Spasojević za HELLO! uoči predstojeće modne revije. Nenad Matović

Ova kolekcija donosi potpuni povratak suštini brenda INDIVIDUAL - moćnoj konstrukciji, čistim linijama, vrhunskim materijalima i dubokoj emotivnoj energiji koja oblikuje svaki komad, neverovatnom spoju elegancije i dinamike po kom je prepoznat na domaćoj i međunarodnoj modnoj sceni.

Crna koža je ove sezone apsolutni must-have element, ali nežno izbalansiran toplim jesenjim nijansama koje dodaju dubinu i karakter.

Bata Spasojević večeras je poštovaocima njegovog rada, uz podršku gudačkog kvarteta tokom čitave revije, i pevačice Nevene Božović na samom kraju, na scenu izašao uz taktove numere "Što te nema", posvećenu majci... I ispričao svoju ličnu priču i podario modnu ispovest koja dolazi direktno iz srca, jer srce uvek najbolje zna!





