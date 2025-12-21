Unuk Radeta Šerbedžije napunio 18 godina
Rade Šerbedžija ponosni je deda sedmoro unuka. Ivan, Pavle i Kala su deca njegovog sina Danila, dok Lucija ima sina Sergeja i ćerku Anastasiju – Nastju. Od Nine je dobio unuka Gorjana Danu, a od Vanje, koja živi u Londonu, unuku Maru Lenku.
Unuk Sergej, sada je postao punoletan, a tim povodom njegova majka Lucija oglasila se na Instagramu, uz nežnu poruku.
- Ovaj dečko, najdivniji na svetu danas je punoletan. Uhhh, ponosna do svemira.
Pročitajte Kome, ako ne njoj? Tamari Grujić dodeljena nagrada, bravo!
Lucija Šerbedžija je sina dobila u braku sa bivšim suprugom, rediteljem Filipom Gajićem, na koga likom podseća. Kako je Sergej rođen u braku dvoje priznatih umetnika ne čudi što ima dva prezimena. Njegovo puno ime je Sergej Pajić Šerbedžija.
U detinjstvu je trenirao fudbal, a onda se okrenuo muzici.
- Otkrio je moju gitaru i nagovorio dedu da ga upiše na Rock akademiju. I sad svira od jutra do mraka. Šalimo se da imamo svog Boba Dilana. Osim što je otkrio gitaru upisao j i dramsku školu – rekla je glumica.
U intervjuu za Gloriju kazala je da je njen otac, proslavljeni glumac Rade Šerbedžija, divan deda.
- On dođe u Zagreb, obiđe sve unuke, kupi poklone, nahrani ih. Neverovatan je. Njega to baš ispunjava, pravi je porodičan čovek. Nisu svi imali sreću odrastati uz takve roditelje.
Pročitajte još
Rade Šerbedžija ima sedmoro unuka: Sergej ima dva prezimena, 18 godina, a slavni deda ispunio mu je veliku želju
Unuk Radeta Šerbedžije napunio 18 godina
21/12/2025Saznajte više
Rođena sestra Džordža Klunija izgubila bitku sa rakom: Bila je moj heroj!
Preminula sestra Džordža Klunija
21/12/2025Saznajte više
Niko srećniji od roditelja: Bilja i Aca danas primaju čestitke, sin jedinac podelio najlepšu vest
Sin Biljane Jevtić i Ace Ilića diplomirao
21/12/2025Saznajte više
Čkaljina unuka krenula dedinim stopama, gledali ste je u popularnim serijama, niste ni pomislili da je to ona
Čkaljina unuka krenula dedinim stopama
20/12/2025Saznajte više
Udala se Žizel Bundšen, intimno venčanje u porodičnom domu
Udala se Žizel Bundšen za dugogodišnjeg partnera
20/12/2025Saznajte više
Strahinja Uhrin punoletan! Sanja Marinković objavila porodičnu fotografiju: Nas troje
Strahinja Uhrin proslavio punolestvo
20/12/2025Saznajte više
Komentari (0)