Rade Šerbedžija ima sedmoro unuka: Sergej ima dva prezimena, 18 godina, a slavni deda ispunio mu je veliku želju

Unuk Radeta Šerbedžije napunio 18 godina

Rade Šerbedžija ponosni je deda sedmoro unuka. Ivan, Pavle i Kala su deca njegovog sina Danila, dok Lucija ima sina Sergeja i ćerku Anastasiju – Nastju. Od Nine je dobio unuka Gorjana Danu, a od Vanje, koja živi u Londonu, unuku Maru Lenku. Photo by Tommaso Boddi/Getty Images

Unuk Sergej, sada je postao punoletan, a tim povodom njegova majka Lucija oglasila se na Instagramu, uz nežnu poruku.

- Ovaj dečko, najdivniji na svetu danas je punoletan. Uhhh, ponosna do svemira.

Lucija Šerbedžija je sina dobila u braku sa bivšim suprugom, rediteljem Filipom Gajićem, na koga likom podseća. Kako je Sergej rođen u braku dvoje priznatih umetnika ne čudi što ima dva prezimena. Njegovo puno ime je Sergej Pajić Šerbedžija.

U detinjstvu je trenirao fudbal, a onda se okrenuo muzici.

- Otkrio je moju gitaru i nagovorio dedu da ga upiše na Rock akademiju. I sad svira od jutra do mraka. Šalimo se da imamo svog Boba Dilana. Osim što je otkrio gitaru upisao j i dramsku školu – rekla je glumica.

U intervjuu za Gloriju kazala je da je njen otac, proslavljeni glumac Rade Šerbedžija, divan deda.

- On dođe u Zagreb, obiđe sve unuke, kupi poklone, nahrani ih. Neverovatan je. Njega to baš ispunjava, pravi je porodičan čovek. Nisu svi imali sreću odrastati uz takve roditelje.





