Novogodišnje haljine za plus sajz žene, kilogrami se tope u njima

Šta obući za najluđu noć - jedno je od trenuto najčešćih pitanja. Ukoliko ste fit onda nije tako teško i biti trendi, međutim ako vam nikako ne polazi za rukom da smršate, višak kilograma morate da prikrijete ničim drugim do adekvatnom garderobom.

Pred vama su najbolje novogodišnje haljine za plus size devojke!

Svetlucava novogodišnja haljina na preklop

Haljina na preklop je idealan saveznik ako želite da oblikujete svoju figuru! Ona skreće pažnju sa stomaka i usmerava je na grudi i noge i sečena je ispod grudi, delu tela na kom su žene najtanje, tako da stvarate iluziju savršenog struka.

Haljina sa visokim strukom

Još jedan savršen izbor za krupne devojke. Visoki struk skreće pažnju sa kukova i stomaka i preusmerava fokus na gornji deo tela. Ako imate lepe noge, slobodno ih istaknite mini suknjom.

Novogodišnja haljina A kroja

Birajte ili haljinu sa V izrezom ili onu sa okovratnikom. Tako ćete istaći grudi, odnosno ramena i dati formu svojoj liniji. Haljina bi trebalo da bude blago strukirana, ali ne toliko da bude pripijena.





