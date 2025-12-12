Šta obući za najluđu noć - jedno je od trenuto najčešćih pitanja. Ukoliko ste fit onda nije tako teško i biti trendi, međutim ako vam nikako ne polazi za rukom da smršate, višak kilograma morate da prikrijete ničim drugim do adekvatnom garderobom.
Pred vama su najbolje novogodišnje haljine za plus size devojke!
Svetlucava novogodišnja haljina na preklop
Haljina na preklop je idealan saveznik ako želite da oblikujete svoju figuru! Ona skreće pažnju sa stomaka i usmerava je na grudi i noge i sečena je ispod grudi, delu tela na kom su žene najtanje, tako da stvarate iluziju savršenog struka.
Haljina sa visokim strukom
Još jedan savršen izbor za krupne devojke. Visoki struk skreće pažnju sa kukova i stomaka i preusmerava fokus na gornji deo tela. Ako imate lepe noge, slobodno ih istaknite mini suknjom.
Novogodišnja haljina A kroja
Birajte ili haljinu sa V izrezom ili onu sa okovratnikom. Tako ćete istaći grudi, odnosno ramena i dati formu svojoj liniji. Haljina bi trebalo da bude blago strukirana, ali ne toliko da bude pripijena.
Pročitajte još
Novogodišnje haljine za plus sajz žene, kilogrami se tope u njima
Novogodišnje haljine za plus sajz žene, modeli koji osvajaju na prvi pogled
12/12/2025Saznajte više
Mala crna haljina idealna je za sve prilike, pa i za slavu: Mira Bobić Mojsilović najbolje zna kako se nosi
Mala crna haljina Mirjane Bobić Mojsilović
11/12/2025Saznajte više
Pravo iz srca, posvećeno posebnoj ženi: Revija Bate Spasojevića okupila poznate, dress code "black", oduševljenje i veliki aplauz
Poznati modni dizajner Bata Spasojević večeras je u hotelu Hyatt Regency Belgrade predstavio domaćoj publici novu kolekciju "Follow Your Heart II"
10/12/2025Saznajte više
Kako se obući za slavu? Ašok Murti zna odgovor, ovo je “ne, nikako”
Ašok Murti predlaže dres kod za slavu
09/12/2025Saznajte više
Modna ispovest Bate Spasojevića: Novu kolekciju pravio sam iz srca, za jednu posebnu ženu
Revija Bate Spasojevića u hotelu Hyatt Regency Belgrade
08/12/2025Saznajte više
Zašto nosimo šljokice za Novu godinu?
Zašto nosimo šljokice za Novu godinu? Ako se to nikada niste zapitali, krajnje je vreme
04/12/2025Saznajte više
Komentari (0)