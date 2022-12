Bolest Srđana Đokovića umalo imala fatalan ishod: Zbog Novaka smo stradali zdravstveno, Dijana se jedva izvukla

Srđan Đoković odlučio je da javno progovori o svim problemima kroz koje je porodica prošla dok se njihov najstariji sin Novak ostvarivao u sportu koji ga je proslavio. Otac najboljeg srpskog tenisera prisetio se teške bolesti, ali i svih žrtva koje su on i supruga Dijana podneli zajedno sa dvojicom mlađih sinova, Markom i Đorđem.

Getty Images

- Nekih 15 godina života smo moja žena Dijana i ja posvetili Novaku i žrtvovali se zbog njega da bi on bio to što jeste. Naši sinovi Đorđe i Marko su patili zbog toga, njima nismo mogli toliko da se posvetimo, ni psihički, ni finansijski. Mogu da kažem da je Đorđe bio čak veći talent za tenis od Novaka u tim nekim mladim godinama, ali smo mi morali da se fokusiramo na Novaka. Bilo je mnogo teških situacija. Čak sam i od Novaka krio koliko je teško jer sam pred decom morao da budem jak. A onda se zatvorim u kupatilo i tu se slomim da oni ne vide. Noletu sam tek kada je imao 17 godina rekao kakve sve probleme imamo jer on ništa od toga nije znao. Nije znao čak ni da smo živeli u iznajmljenim stanovima, a morali smo pet da promenimo. Tek kada su neki ljudi počeli da mu pune glavu šta treba da radi i kako, tada sam mu sve rekao – ispričao je Srđan Đoković.

Boško Karanović

Otac Novaka Đokovića dodao je da su se zbog stresa i on i njegova supruga Dijana razboleli.

- Punih 15 godina smo živeli pod velikim stresom zbog Novaka. Zato mi je srce stradalo. Dijana je pre nekih 12 godina imala zdravstvenu krizu iz koje se jedva izvukla, a ja sam pre 9 godina jedva preživeo. Imao sam sepsu, vodu na plućima i dve jake bakterije. Kad sam stigao u bolnicu u Minhen nisu hteli da me prime jer su mislili da sam gotov. Nisam mogao ni vazduh da udahnem. Jedva su me nekako primili, a onda sam se iz inata izborio. Snaga uma mi je pomogla da preživim tu situaciju, baš kao što Novaku pomaže na terenu kada mu je najteže – ispričao je Srđan.