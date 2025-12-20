Udala se Žizel Bundšen, intimno venčanje u porodičnom domu

Udala se Žizel Bundšen u najvećoj tajnosti, bruje danas svetski mediji! Posle tri godine od razvoda od Toma Brejdija, brazilska manekenka odlučila je da ponovo stane pred oltar sa partnerom Hoakimom Valenteom sa kojim je početkom ove godine dobila sina Rivera. Theo Wargo/Getty Images for Karl Lagerfeld

Par se, prema pisanju medija, venčao na intimnoj ceremoniji organizovanoj u njihovom domu u Surfsajdu na Floridi, daleko od očiju javnosti i bez medijske pompe. Ovo je drugi brak za Žizel, koja iz trinaestogodišnjeg braka sa Tomom Brejdijem ima dvoje dece - sina Bendžamina i ćerku Vivijan. Venčanje sa Valenteom predstavlja krunu ljubavi koja je, kako navode izvori, započela kao prijateljstvo još 2022. godine, kada je Žizel svoju decu dovodila na trening kod njega.

- Prvo su bili prijatelji. Ona je tajanstvena po tom pitanju i želela je da ćuti o svemu sve dok se ne upoznaju do kraja. Valente je bio velika uteha za nju nakon bolnog perioda zbog razvoda. On je sjajan tip, ljubazan, savršen za nju - rekao je izvor ranije ove godine.

Prema navodima Page Sixa, venčanje je održano 3. decembra, a par je sve organizovao u krugu najbližih. Iako se tim Žizel Bundšen još uvek nije zvanično oglasio povodom ove vesti, izvori bliski paru potvrdili su da su presrećni zbog novog poglavlja u životu.

- Žizel i Hoakim srećni su zbog ovog novog poglavlja u svom životu i raduju se stvaranju mirnog i ljubavnog okruženja za celu porodicu - rekao je izvor za People još u oktobru prošle godine.

Njihova veza postala je javna u junu 2023, iako su prvi put viđeni zajedno još u novembru 2022. u Kostariki. Iako je manekenka u početku negirala romansu, prijateljstvo je vremenom preraslo u ljubav.

- Prvo su bili sjajni prijatelji. Ona je vrlo privatna po tom pitanju i želela je da to drži u tajnosti dok su se upoznavali. Hoakim je sjajan tip. On je prizeman, ljubazan i inspirativan. Žizel je oklevala s izlascima nakon razvoda. Bilo joj je vrlo prirodno da izlazi s Hoakimom - rekao je insajder za People, prenosi Index.hr.





