Ovo nigde nema! Sergej i Kristina Ćetković ovako slave krsnu slavu, niko ne sedi za stolom

Sergej i Kristina Ćetković slave Svetog Nikolu

Krsna slava Sergeja Ćetkovića je dan kada se okupe svi njegovi najmiliji u porodičnom domu u Beogradu te se slavi do sitnih sati. Poznati kao dobri domaćini pevač i njegova supruga Kristina uvek za goste naprave prave gastronomske, posne specijalitete, a kako veče odmiče tako se svi late mikrofona i zapevaju. Instagram

Među zvanicama svake godine je i novinarka Vesna Dedić koja je dugi niz godina veoma bliska prijateljica sa porodicom Ćetković. Ona je sinoć podelila delić atmosfere sa proslave a ono što je mnoge na društvenim mrežama iznenadilo jeste način na koji Sergej i Kristina dočekuju goste.

Naime, u srpskom narodu tradicija je da se postavi sto i dočekuju gosti te da se pred njih iznosi sve što je spremno od hrane kako bi se sami poslužili. Kod Ćetkovića to nije slučaj. Naime, njih dvoje zajedničkim snagama pripremaju sve specijalitete pred gostima, a glavno mesto okupljanja je prostrana kuhinja.

Baš tu svi imaju prilike da vide kako pevač i njegova lepša polovina uživaju pripremajući uglavnom mediteranske plodove, a Kristina odmah sipa u tanjir svakom gostu ono što poželi. Priznaćete, netipičan način proslave slave, ali svakako veoma zanimljiv i što je najbitnije uvek vlada sjajno raspoloženje kod njih u domu. Instagram

Lola i Mila još uvek ne pomažu roditeljima u kuhinji, već su zadužene da dočekaju goste i uživaju u večeri sa svima zajedno, mada verujemo da ih mama već uči da pripremaju neka osnovna jela. Poznato je da je Sergejeva supruga izvrsna kuvarica. Ona na Instagramu ima profil na kojem deli razne recepte koje žene sa oduševljenjem pripremaju. I sve je preukusno.

Krsna slava Sergeja Ćetkovića uvek se završi uz dobru pesmu i koju više čašu kvalitetnog vina, što smo imali prilike i da vidimo sinoć na Instagramu jer su gosti bili i više nego odlično raspoloženi.





