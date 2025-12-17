Prva fotografija Arie Živojinović, mama Aleksandra zabeležila pravo uživanje u porodičnom domu

Prva fotografija Arie Živojinović, mama zabeležila pravo uživanje u porodičnom domu

3. septembar ove godine u 15:55 na svet je stigla Aria Živojinović! Aleksandra Prijović porodila se u najvećoj tajnosti u jednom privatnom porodilištu a čim je dugo iščekivana devojčica stigla na svet, ponosni tata je sa svima podelio lepe vesti. Boško Karanović

Dva dana kasnije u poslepodnevnim časovima popularna pevačica je sa mezimicom napustila porodilište dok su ih u vili na Bežanijskoj kosi čekali svi najmiliji - njeni roditelji, baka i deka, kao i Filipova cela familija. Ariji se najviše obradovao, pretpostavljate, stariji brat Aleksandar koji je pripremio posebno iznenađenje za mlađu sestru.

Prvom fotografijom iz porodičnog doma pohvalila se Arijina baka Zorica Nakić koja je na Instagramu podelila emotivan prizor dok je unuka drži za ruku.

- To je ta ljubav na prvi pogled…i zauvek! - napisala je najsrećnija baka.

Vrlo brzo već samo mesec dana nakon porođaja muzička zvezda polako se vratila u javnost, ali i dalje bira događaje i manifestacije na kojima se pojavljuje. Prvi nastup zakazala je za 29. decembar ove godine kada će nastupiti u Crnoj Gori, tačnije u Baru.

Sinoć se jedna od najpopularnijih pevačica sa ovih prostora pojavila u Plavoj Dvorani Sava Centra kako bi podržala i uživala u koncertu kolege i prijatelja Saše Kovačevića. Kako je i sama tada istakla, najveća podrška i pomoć u odgajanju mezimice joj je pored majke sin Aleksandar koji mnogo brine o seki. Otkrila je da će se prvi put na nekoliko sati duže od ćerke razdvojiti u najluđoj noći:

- Uvek sam spremna. Uželela sam se publike i nastupa. Brzo je prošlo godinu dana. 31. i 1. će biti prvo odvajanje od ćerkice Arie. Ja ću odmah da se vratim. Aleksandar je mnogo dobar, brine o sestri. Ja sam u studiju bila i dok sam bila trudna, stalno nešto pripremam - rekla je Aleksandra Prijović za "Blic". Instagram

Odmah po dolasku kući, pevačica je zabeležila najslađi trenutak u danu - Aria Živojinović je spokojno spavala u svom krevecu, a na fotografiji koju je objavila vide se bebine nožice.

Iako privatni život uglavnom čuva daleko od očiju javnosti, ovog puta nije odolela da podeli mali detalj majčinske sreće. Devojčica je bila obučena u pidžamicu sa motivima srca i ležala je pored mame, dok je kadar govorio više od bilo kakvih reči.

Kako su mediji svojevremeno pisali trenutno najpopularnija pevačica u regionu, za opremanje ćerkine sobe izdvojila 10 000 evra. Angažovala je poznatog dizajnera, a nameštaj po njenom ukusu stigle su iz Italije.

- Aleksandra i Filip su vodili računa o svakom detalju. Soba je prilagođena devojčici pa su zidovi tako i ukrašeni. Krevetac je u beloj boji, a detaljji su izabrani tako da oplemene prostor koji je suvremen i lepo uređen – otkrio je izvor blizak poznatom bralnom paru, pa dodao:

- Aleksandar je dobio svoju sobu, a on je sam birao krevet i prostor gde će se igrati. Od mame i tate je tražio da idu do prodavnice igračaka, kako bi za sestru izabrao plišane medvediće i druge stvarčice – preneo je Blic.





