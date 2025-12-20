Pop pevač, kompozitor i tekstopisac Željko Joksimović skoro tri decenije je prisutan na muzičkoj sceni i do danas napravio je sjajne hitove, kako za sebe tako i za druge. Iako je često eksperimentisao sa pesmama, ostao je veran jednom žanru i dobroj kvalitetnoj muzici koju slušaju sve generacije.
Iako je dugo krio od javnosti, juče je objavio tizer na svom Instagram profilu i dodatno rasplamsao maštu svojim fanovima kada su videli šta im je pripremio, i još bolje sa kim.
Dve najveće muške zvezde Balkana, Željko Joksimović i Saša Matić, udružili su snage u pesmi pod nazivom „Ništavilo“. Željko je vest potvrdio na svom Instagram profilu, izazvavši pravu lavinu reakcija fanova širom regiona koji su godinama priželjkivali ovaj spoj.
Spektakl je zakazan za sutra, 20. decembar, a pevači su izabrali specifičan termin za objavu. Spot i pesma biće premijerno pušteni u 20 časova i 12 minuta, što je dodatno zaintrigiralo pratioce koji već uveliko odbrojavaju sate do prvog slušanja.
Pročitajte Joksimovići su zvezde večeri! Voditeljka pokazala duge noge, a u patike njenog muža svi gledaju FOTO
Objava na društvenim mrežama u rekordnom roku sakupila je na desetine hiljada lajkova. Kolege sa estrade i obožavaoci ne kriju oduševljenje, a mnogi već sada prognoziraju da će „Ništavilo“ postati bezvremenski hit s obzirom na vokalne sposobnosti oba izvođača i Željkovu poznatu perfekciju u produkciji.
Iako se detalji o samoj melodiji drže u tajnosti, prvi stihovi koji su isplivali nagoveštavaju snažnu baladu prepunu emocija, kakvu publika i očekuje od ovakvog tandema. Hemija između dva vrhunska muzičara obećava pesmu koja će obeležiti predstojeću zimu.
Pročitajte još
Željko Joksimović oduševio! Vest koju su svi godinama iščekivali
Željko Joksimović snimio duet sa Sašom Matićem
20/12/2025Saznajte više
Jelka Nede Ukraden najraskošnija, unuci sa bakom napravili pravu bajku, slika kao sa božićne čestitke
Jelka Nede Ukraden najraskošnija u elitnom naselju
20/12/2025Saznajte više
Kome, ako ne njoj? Tamari Grujić dodeljena nagrada, bravo!
Tamara Grujić dobila nagradu za filantropiju
19/12/2025Saznajte više
Plata Jelene Đoković na prvom poslu bila je manja od minimalca, i dan-danas o njoj kao zaposlenoj pričaju sve najlepše
Prvi posao Jelene Đoković mnogi ni ne znaju koji je bio
19/12/2025Saznajte više
Poznati slave Svetog Nikolu: Posna trpeza kod Cece i Viki, gosti pristižu u Ljutice Bogdana, Rodići među prvima (foto)
Poznati slave Svetog Nikolu, posna trpeza, domaćice dočekuju goste
19/12/2025Saznajte više
Ilda Šaulić objavila novi album: Marko Đurovski je kriv za sve! Ovo sam sasvim drugačija ja!
Ilda Šaulić objavila novi album "Novo doba"
19/12/2025Saznajte više
Komentari (0)