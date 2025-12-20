Željko Joksimović oduševio! Vest koju su svi godinama iščekivali

Pop pevač, kompozitor i tekstopisac Željko Joksimović skoro tri decenije je prisutan na muzičkoj sceni i do danas napravio je sjajne hitove, kako za sebe tako i za druge. Iako je često eksperimentisao sa pesmama, ostao je veran jednom žanru i dobroj kvalitetnoj muzici koju slušaju sve generacije.

Iako je dugo krio od javnosti, juče je objavio tizer na svom Instagram profilu i dodatno rasplamsao maštu svojim fanovima kada su videli šta im je pripremio, i još bolje sa kim. Luka Šarac

Dve najveće muške zvezde Balkana, Željko Joksimović i Saša Matić, udružili su snage u pesmi pod nazivom „Ništavilo“. Željko je vest potvrdio na svom Instagram profilu, izazvavši pravu lavinu reakcija fanova širom regiona koji su godinama priželjkivali ovaj spoj.

Spektakl je zakazan za sutra, 20. decembar, a pevači su izabrali specifičan termin za objavu. Spot i pesma biće premijerno pušteni u 20 časova i 12 minuta, što je dodatno zaintrigiralo pratioce koji već uveliko odbrojavaju sate do prvog slušanja.

Objava na društvenim mrežama u rekordnom roku sakupila je na desetine hiljada lajkova. Kolege sa estrade i obožavaoci ne kriju oduševljenje, a mnogi već sada prognoziraju da će „Ništavilo“ postati bezvremenski hit s obzirom na vokalne sposobnosti oba izvođača i Željkovu poznatu perfekciju u produkciji.

Iako se detalji o samoj melodiji drže u tajnosti, prvi stihovi koji su isplivali nagoveštavaju snažnu baladu prepunu emocija, kakvu publika i očekuje od ovakvog tandema. Hemija između dva vrhunska muzičara obećava pesmu koja će obeležiti predstojeću zimu.





