Pred venčanje Dijana i Srđan Đoković imali su težak razgovor: Ja sam htela da rodim dete, a on...

Venčanje Srđana i Dijane Đoković bilo je prelepo

Roditelji Novaka Đokovića, Srđan i Dijana, retko kada pričaju o detaljima iz njihovog privatnom života, a način na koji su se upoznali i zavoleli mnogima je interesantan. ATA Images

Pripremajući se za instruktora skijanja, Dijana, devojačko Žagar, na skijaškoj stazi na Kopaoniku upoznala je Srđana Đokovića iz Kosovske Mitrovice. Posle sedam meseci zabavljanja 1986. godine sklopili su građanski brak.

Zahvaljujući fotografijama koje je Dijana podelila sa Marinom Rajević Savić, prilikom gostovanja u emisiji „Dok anđeli spavaju“, imali smo prilike da vidimo kako se par obukao za njihov najlepši dan. printscreen

Mladoženja na venčanju nosio crno odelo sa belim karanfilom u reveru, Dijana je za tu priliku odabrala veoma svedenu belu venčanicu, koja je u to vreme bila veoma moderna. Haljinu su krasili prelepi biseri, kosu je za tu priliku podigla u punđu, a u rukama je nosila mali bidermajer.

U pomenutoj emisiji Dijana je otkrila malo poznate detalje iz njene veze sa Srđanom, kao da je neplanirano ostala u drugom stanju.

printscreen

‒ Mom sadašnjem mužu, tadašnjem dečku, rekla sam da ću dete zadržati i da on nema nikakve obaveze. Želela sam da rodim to dete, a on, kako god da odluči. Nisam mogla da obavezujem nekoga sa kim sam u vezi tek nekoliko meseci, bilo mi je to malo previše ‒ ispričala je gospođa Đoković, pa je dodala:

‒ Srđan ima neke svoje igrice, šta bi bilo kad bi bilo. Povremeno me pita: „Šta bi bilo da se nisam oženio sa tobom, da li bi mi dala da vidim Novaka?“ Na to mu odgovorim s osmehom: „Ko kaže da bi bio Novak? Ko zna, možda bi se zvao drugačije, ali pitanje je šta bi bilo.“ Guliver Getty Images